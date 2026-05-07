Rechaza Gobierno dichos de Trump sobre combate al narcotráfico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este jueves a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien advirtió que Estados Unidos podría intervenir directamente contra el narcotráfico si México no intensifica sus acciones contra los cárteles.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano mantiene una estrategia activa y con resultados visibles en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas.

“Esto lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez, pero nosotros estamos actuando”, afirmó.

Sheinbaum presume resultados en seguridad

La mandataria federal destacó que su administración ha logrado avances importantes en distintos indicadores relacionados con la violencia y el crimen organizado.

Entre los resultados mencionó una reducción cercana al 50 por ciento en homicidios dolosos, así como el aseguramiento y destrucción de más de 2 mil 500 laboratorios clandestinos.

También subrayó que las detenciones realizadas actualmente están sustentadas con investigaciones formales y pruebas judiciales.

“Las personas detenidas no es como antes, que se detenían y no había una carpeta de investigación; son carpetas de investigación con pruebas”, señaló.

Además, Sheinbaum aseguró que también existe una disminución en el tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

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Destaca reconocimiento de EUA sobre consumo de drogas

Uno de los puntos que más resaltó la mandataria fue la reciente publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, documento que, dijo, reconoce por primera vez el grave problema de consumo de drogas en territorio estadounidense.

La titular del Poder Ejecutivo Federal mostró el documento durante la conferencia y explicó que el tema fue analizado previamente en el gabinete federal.

“Por primera vez en una estrategia de Estados Unidos contra el combate a las drogas se pone el tema de crear un Estados Unidos libre de drogas a través de normas sociales”, indicó.

Recordó que en una de sus primeras conversaciones telefónicas con Trump, el republicano le preguntó por qué México no enfrentaba niveles tan altos de drogadicción como Estados Unidos.

Al responder a Trump, Sheinbaum señaló que, desde su perspectiva, existen dos factores fundamentales que explican la diferencia en el consumo de drogas entre ambos países.

“El primero son los valores familiares que hay en México, la protección familiar, que México es un país de valores muy profundos y de apoyo familiar”, sostuvo.

El segundo elemento, explicó, son las campañas de prevención impulsadas en México para evitar el consumo de drogas entre jóvenes.

La mandataria federal celebró que Estados Unidos ahora contemple estrategias de prevención, campañas en escuelas y acciones de salud pública dentro de su política antidrogas.

“Mientras no baje el consumo en Estados Unidos, se puede seguir cooperando por humanismo, porque no queremos que el fentanilo ni ninguna droga llegue a los jóvenes de ningún lugar del mundo”, afirmó.

Cabe señalar que las declaraciones de la titular del Poder Ejecutivo Federal ocurrieron luego de que Donald Trump advirtiera el miércoles que Estados Unidos podría actuar unilateralmente contra el narcotráfico si México no hacía “el trabajo” correspondiente.

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