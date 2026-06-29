Rechaza Suprema Corte atraer amparo de 'Fofo' Márquez

La Corte desechó revisar el recurso del influencer, por lo que su amparo contra la condena de 17 años y seis meses seguirá en un tribunal colegiado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo directo promovido por el influencer Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como "Fofo" Márquez, con el que busca impugnar la sentencia de 17 años y seis meses de prisión que le fue impuesta por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La decisión se tomó luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito solicitó al máximo tribunal ejercer su facultad de atracción para establecer criterios sobre los elementos que deben considerar los juzgadores al determinar cuándo una agresión violenta contra una mujer configura una tentativa de feminicidio.

El tribunal argumentó que el caso reunía requisitos de interés y trascendencia por la relevancia constitucional de los temas relacionados con la violencia de género, la naturaleza del delito, la amplia difusión mediática y la posibilidad de fijar criterios aplicables en casos similares a nivel nacional.

No obstante, durante la sesión del Pleno únicamente las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama votaron a favor de atraer el asunto, por lo que la solicitud fue desechada y el amparo continuará su trámite en el tribunal colegiado correspondiente.

Rodolfo Márquez Alcaraz fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión tras ser declarado responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, por la agresión cometida contra Edith "N" en febrero de 2024 en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México.

Además de la pena privativa de la libertad, el influencer fue condenado al pago de una multa de 36 mil 400 pesos, recursos que deberán destinarse exclusivamente al tratamiento psicológico de la víctima.

Actualmente, Márquez Alcaraz cumple su sentencia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, ubicado en el municipio de Texcoco.