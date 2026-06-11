Estación Higo recupera espacio abandonado con nueva plaza

Lo que durante años fue un espacio deteriorado y con escasas condiciones para la convivencia, hoy se convirtió en un nuevo punto de encuentro para los habitantes de Estación Higo, luego de la entrega de un complejo recreativo y deportivo construido con una inversión superior a los 2.6 millones de pesos.

La obra fue inaugurada por el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que el proyecto forma parte de la estrategia para llevar infraestructura y espacios públicos de calidad a las comunidades rurales del municipio.

La obra incluyó áreas recreativas y espacios para convivencia

El complejo requirió una inversión de 2.62 millones de pesos e incluye una plaza pública equipada con pasto sintético, banquetas de concreto estampado, juegos infantiles, bancas, luminarias, arbolado y una palapa destinada a actividades recreativas y convivencia familiar.

Durante la entrega, vecinos de la comunidad participaron en actividades deportivas y recreativas organizadas para celebrar la recuperación de un espacio que permaneció en el abandono durante varios años y que ahora busca convertirse en un punto de reunión para niños, jóvenes y adultos.

Impulsan infraestructura y movilidad en comunidades rurales

Gutiérrez Merino señaló que el fortalecimiento de la infraestructura rural forma parte de una estrategia más amplia que también contempla programas productivos, apoyos sociales y proyectos de movilidad para las comunidades ejidales.

En ese sentido, recordó que durante las próximas semanas comenzará a operar el nuevo sistema de transporte rural que conectará comunidades desde Paredón hasta el bulevar Plan de Guadalupe, en la zona centro de Ramos Arizpe, con el objetivo de facilitar los traslados y reducir los gastos de transporte para las familias del campo.

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