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Tamaulipas

Matamoros recupera su concha acústica con inversión de 18 mdp

El edil también adelantó que este tipo de acciones continuarán, con más proyectos enfocados en mejorar la infraestructura urbana

  • 11
  • Junio
    2026

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, destacó que la reinauguración de la concha acústica representa un parteaguas en el desarrollo cultural y urbano de la ciudad, tras años en los que este espacio permaneció en el abandono.

Durante su intervención, el alcalde informó que la obra requirió una inversión aproximada de 18 millones de pesos, incluyendo el IVA, y consistió en una rehabilitación integral del recinto.

Inversión permitió rehabilitación integral del recinto

Detalló que los trabajos incluyeron la renovación total en pintura, así como el cambio de la velaria, elementos que eran necesarios para recuperar la funcionalidad del espacio. Añadió que estas acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Granados Fávila subrayó que esta obra no solo responde a la recuperación de un espacio público, sino que tendrá un impacto significativo en el crecimiento del municipio.

“Esta rehabilitación completa va a marcar un parteaguas para el crecimiento de Matamoros”, expresó, al señalar que el proyecto forma parte de una visión más amplia de desarrollo para la ciudad.

El edil también adelantó que este tipo de acciones continuarán, con más proyectos enfocados en mejorar la infraestructura urbana y fortalecer los espacios destinados a la convivencia y la cultura.

Finalmente, reiteró que la concha acústica será un punto clave para la realización de eventos artísticos y culturales, en beneficio de todas las familias matamorenses.

 


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