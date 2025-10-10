Daddy Yankee recupera sus marcas tras acuerdo con exesposa

Los representantes legales de Daddy Yankee, Ramón Luis Ayala Rodríguez, y su exesposa, Mireddys González, alcanzaron un acuerdo que permitirá al artista urbano utilizar sus marcas profesionales, incluyendo su nombre artístico y las siglas DY, tras anunciar su retiro musical.

La moción conjunta fue presentada ante la jueza María Antongiorgi Jordán en el Tribunal Federal de Hato Rey, donde los abogados notificaron que "las partes han llegado a un acuerdo total y definitivo sobre todas las reclamaciones presentadas en esta acción".

El pacto establece que González se compromete a no tomar acciones que limiten, afecten o impidan el uso de las marcas Daddy Yankee o DY. Además, no podrá menospreciar, diluir o registrar marcas similares que puedan causar confusión.

El documento indica que el tribunal conservará jurisdicción para hacer cumplir los términos del acuerdo si fuera necesario, y que la sentencia será definitiva e inapelable.

Cabe recordar que la disputa legal comenzó tras la separación de la pareja en diciembre de 2024, cuando las hermanas González realizaron transferencias por $100 millones de dólares desde las cuentas corporativas de El Cartel Records y Los Cangris, Inc. a cuentas personales, sin conocimiento del artista.

En agosto de 2025, la jueza Silvia Carreño ordenó a González entregar dispositivos electrónicos con información previamente eliminada de las corporaciones, en medio de acusaciones de destrucción de archivos.

Finalmente, el divorcio se oficializó el 19 de febrero, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.

Comentarios