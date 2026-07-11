Se registraron tres avistamientos biológicos directos, además de múltiples detecciones acústicas de esta especie que se encuentra al borde de la extinción

Inicio / Nacional / Registran avistamiento de vaquitas marinas en el Alto Golfo

En un esfuerzo crucial para la supervivencia de la vaquita marina, el Grupo para la Sustentabilidad (GIS) del Alto Golfo de California concluyó con éxito la más reciente Campaña de Entrenamiento de Observadores y Monitoreo de la Especie.

Las acciones no solo capacitaron a una nueva generación de defensores ambientales, sino que confirmaron que el cetáceo endémico sigue habitando la región.

El GIS está integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la organización Sea Shepherd Conservation Society, así como organizaciones civiles y expertos nacionales e internacionales.

Juventud local al frente de la conservación

El programa enfocó sus esfuerzos en la profesionalización de ocho jóvenes originarios de la comunidad de San Felipe, Baja California. Los participantes completaron un riguroso esquema que incluyó:

22 horas de entrenamiento teórico previo.

10 días de capacitación práctica en alta mar.

2 días de tareas especializadas en técnicas de muestreo de ADN ambiental (eDNA), una herramienta científica innovadora y no invasiva que permite detectar la presencia de la especie a través de muestras de agua.

A bordo del buque Seahorse de Sea Shepherd, los jóvenes trabajaron codo a codo con especialistas internacionales. Durante las jornadas, dominaron el uso de los binoculares de gran alcance conocidos como “Big Eyes”, una de las tecnologías más importantes para la detección visual a larga distancia. Con este equipo, realizaron recorridos sistemáticos guiados por la información de detectores acústicos.