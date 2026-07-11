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Registran avistamiento de vaquitas marinas en el Alto Golfo
Se registraron tres avistamientos biológicos directos, además de múltiples detecciones acústicas de esta especie que se encuentra al borde de la extinción
Por Carlos Nava | 11 Julio 2026
En un esfuerzo crucial para la supervivencia de la vaquita marina, el Grupo para la Sustentabilidad (GIS) del Alto Golfo de California concluyó con éxito la más reciente Campaña de Entrenamiento de Observadores y Monitoreo de la Especie.
Las acciones no solo capacitaron a una nueva generación de defensores ambientales, sino que confirmaron que el cetáceo endémico sigue habitando la región.
El GIS está integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la organización Sea Shepherd Conservation Society, así como organizaciones civiles y expertos nacionales e internacionales.
Juventud local al frente de la conservación
El programa enfocó sus esfuerzos en la profesionalización de ocho jóvenes originarios de la comunidad de San Felipe, Baja California. Los participantes completaron un riguroso esquema que incluyó:
22 horas de entrenamiento teórico previo.
10 días de capacitación práctica en alta mar.
2 días de tareas especializadas en técnicas de muestreo de ADN ambiental (eDNA), una herramienta científica innovadora y no invasiva que permite detectar la presencia de la especie a través de muestras de agua.
A bordo del buque Seahorse de Sea Shepherd, los jóvenes trabajaron codo a codo con especialistas internacionales. Durante las jornadas, dominaron el uso de los binoculares de gran alcance conocidos como “Big Eyes”, una de las tecnologías más importantes para la detección visual a larga distancia. Con este equipo, realizaron recorridos sistemáticos guiados por la información de detectores acústicos.
"La información recopilada confirma que las vaquitas continúan en estas áreas, algo que refuerza la necesidad de consolidar las acciones protectoras en la región".
Resultados esperanzadores pese al clima
Durante el mes de mayo, el equipo se enfrentó a condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por vientos fuertes y oleaje elevado que dificultaron la visibilidad en el mar.
Sin embargo, el esfuerzo rindió frutos: se registraron tres avistamientos biológicos directos, además de múltiples detecciones acústicas. Los hallazgos confirmaron la presencia del mamífero en la zona ubicada al noroeste del Área de Tolerancia Cero (ATC) y en el Área de Extensión.
Estos resultados dan continuidad a los logros del año pasado, cuando se obtuvieron numerosas alertas acústicas que permitieron un mejor entendimiento del hábitat y el seguimiento de ejemplares específicos, como la vaquita marina conocida localmente como "Frida".
El camino hacia 2027
Tras el éxito del despliegue, el equipo científico del proyecto emitió dos recomendaciones clave para asegurar el futuro de la especie:
Fortalecer el programa de capacitación con entrenamientos adicionales para los observadores comunitarios antes del próximo gran crucero de observación programado para el año 2027.
Mantener y expandir el muestreo de ADN ambiental (eDNA) como una herramienta científica complementaria y permanente para el rastreo del cetáceo.