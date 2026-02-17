Registran por primera vez al zumbador garganta rayada en NL

Por primera vez desde que se tiene registro, un ejemplar de colibrí zumbador garganta rayada fue documentado en Nuevo León, marcando un hecho relevante para la observación de aves en la región.

La presencia del colibrí se registró en un parque urbano de Monterrey. El pasado 6 de febrero, el naturalista Daniel Tapaya detectó a un ave inusual alimentándose de flores de un árbol conocido como pata asiática de vaca.

Detectan ejemplar inusual en parque urbano

En esa zona ya se habían identificado 11 especies distintas de colibríes, entre ellas el colibrí de pico ancho norteño y el colibrí de vientre canelo, que son de los más comunes en el área.

Tres días después del primer avistamiento, el observador logró fotografiar nuevamente al ejemplar con mejor resolución y subió la evidencia a la plataforma iNaturalistMX. Con apoyo de la comunidad, se confirmó que se trataba de un zumbador garganta rayada, específicamente un macho juvenil.

Especialistas destacan que este es el primer registro documentado de la especie en el noreste del país, ya que su distribución conocida se concentra en la porción occidental de México.

Distribución y relevancia del hallazgo

El zumbador garganta rayada se reproduce en el oeste de Estados Unidos y Canadá, y migra hacia el centro y occidente de México para invernar. Aunque existían relatos no verificados sobre su presencia en la región, nunca se había confirmado formalmente en Nuevo León.

Este colibrí es uno de los más pequeños: mide entre 7 y 10 centímetros y pesa apenas 2 a 3 gramos. Se distingue por las franjas color rojo vino en la garganta.

Se trata de una especie migratoria que suele observarse en México durante primavera y verano, principalmente en bosques de pino y encino.

El árbol que atrajo al colibrí

El árbol donde fue visto, conocido como pata asiática de vaca o árbol orquídea, puede alcanzar hasta 12 metros de altura. Es originario del sureste de Asia y se utiliza ampliamente como especie ornamental en regiones tropicales.

Aunque pertenece a la familia de las leguminosas, sus flores vistosas suelen compararse con las de las orquídeas. Además, en diversas partes del mundo se le atribuyen propiedades medicinales.

