Finanzas

Estados impulsan actividad industrial en noviembre de 2025

Tres estados encabezan el avance mensual de la actividad industrial, mientras otros registran retrocesos, según datos del Inegi

La actividad industrial en México mostró contrastes durante noviembre de 2025, con entidades que registraron importantes avances y otras que reportaron retrocesos, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), los estados con mayor crecimiento mensual fueron Hidalgo con un aumento de 14.4%, seguido de Quintana Roo con 8.7% y Veracruz con 4.7%.

Otras entidades que destacaron por su desempeño industrial durante el periodo fueron Nuevo León, Chiapas y Aguascalientes, que también mostraron dinamismo en el sector.

En contraste, algunos estados registraron retrocesos en su actividad industrial en comparación con octubre de 2025.

Entre los más afectados se encuentra Nayarit, con una caída mensual de 14.4%.

Le siguieron Guanajuato, que reportó una disminución de 3.8%, y Michoacán, con una baja de 2.4%.

Avances y retrocesos a tasa anual

En la comparación anual, Hidalgo encabezó nuevamente el crecimiento con un incremento de 30.3%. También destacaron Baja California Sur con 15.9% y Sinaloa con 13.5%.

Por el contrario, las mayores caídas anuales se registraron en Quintana Roo con 30.3%, Campeche con 15.5% y Coahuila con una disminución de 10.6%.

734bc38256b31ce5986075409e89f139.jfif

Por actividad económica, algunos sectores mostraron avances relevantes en diversas entidades.

En industrias manufactureras, destacaron los incrementos en Tabasco, Hidalgo y Oaxaca.

En construcción, los mayores aumentos se observaron en Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Nuevo León, Hidalgo y Baja California Sur.

En el sector minero, los mayores incrementos se registraron en Tamaulipas, Estado de México, Chiapas, Sinaloa y Veracruz.

Por su parte, en generación y suministro de energía eléctrica, agua y gas natural, sobresalieron los aumentos en Querétaro, Tlaxcala, Chiapas, Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.

El desempeño industrial de varias entidades ocurre en medio de un contexto económico internacional complejo marcado por la incertidumbre arancelaria, aunque México continúa siendo un destino atractivo para el capital extranjero.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, al cierre de 2025 el país captó 40 mil 871 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), lo que representó un crecimiento de 10.8% respecto a 2024, cuando se registraron 36 mil 872 millones de dólares.

La dependencia señaló que se trata de la cifra más alta registrada en un ejercicio anual, lo que refleja el interés de empresas internacionales por invertir en la industria mexicana pese al entorno económico global.


