Atropellamiento de pumas expone presión sobre fauna silvestre

La muerte de dos pumas tras ser atropellados en la carretera federal 57, en el tramo de La Muralla, refleja el impacto que la expansión urbana y el tránsito vehicular tienen sobre la fauna silvestre en Coahuila.

¿Por qué aumentan los atropellamientos de fauna?

La secretaria de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza, explicó que este tipo de casos evidencia los riesgos que enfrentan especies que habitan prácticamente en todo el estado, y que con frecuencia cruzan zonas carreteras en busca de alimento, agua o territorio.

Coordinación para atender a la fauna afectada

Señaló que existe coordinación entre instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el Museo del Desierto para atender reportes y resguardar ejemplares, aunque el desafío principal sigue siendo reducir la incidencia de estos eventos.

Atención médica no siempre es suficiente

El director del Museo del Desierto, Arturo González, indicó que uno de los animales fue atendido tras el impacto, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones y al tiempo requerido para su traslado.

Precisó que, aunque el estado cuenta con protocolos de atención, la supervivencia de los ejemplares depende en gran medida de la rapidez de intervención médica.

Fragmentación del hábitat, principal causa

Por su parte, Fernando Toledo atribuyó estos incidentes a la fragmentación del hábitat, fenómeno que obliga a la fauna a desplazarse a través de carreteras.

Explicó que los pumas son animales de hábitos discretos y difícil observación, por lo que su presencia suele pasar inadvertida hasta que ocurren este tipo de accidentes.

Señalización y prevención en carreteras

Añadió que la señalización de cruce de fauna está dirigida a los conductores, como una advertencia para reducir la velocidad y mantener precaución en zonas donde se ha documentado tránsito de animales.

Necesidad de medidas preventivas

Especialistas coincidieron en la necesidad de avanzar en medidas preventivas, tanto en la conducción responsable como en soluciones de infraestructura que permitan el desplazamiento seguro de la fauna.

En Coahuila, además de especies como pumas y osos, cada año se registran atropellamientos de otros animales como coyotes, serpientes y tortugas, lo que confirma una presión constante sobre los ecosistemas vinculada al crecimiento urbano y carretero.

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