Registran mexicanos alto consumo: 85.3 kg de carne al año

El consumo de carne en México alcanzó un máximo histórico en 2025 al llegar a 85.3 kilogramos por persona al año, informó el Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE), consolidando al país como el sexto mayor consumidor de carne a nivel mundial.

El organismo atribuyó este crecimiento a una mejora en el poder adquisitivo de las familias mexicanas, impulsada por el aumento de 12% al salario mínimo, la reducción de la tasa de desempleo a 2.5%, la apreciación del peso frente al dólar y el crecimiento de 3.1% en los programas sociales.

De acuerdo con el Compendio Estadístico del organismo, el consumo nacional de productos cárnicos creció 4.5% anual, hasta alcanzar 11.3 millones de toneladas.

El mayor avance se registró en la carne de cerdo, con un incremento de 7%, equivalente a 232,000 toneladas adicionales, seguido del pollo, con un alza de 3% y 152,000 toneladas más.

En tanto, la carne de res avanzó 2.7%, con 61,000 toneladas adicionales, mientras que el pavo retrocedió 10.2 por ciento.

Además, México se mantuvo como el principal importador de carne de cerdo y el segundo mayor importador de pollo, reflejo de la alta demanda interna y la dinámica del mercado nacional.

En comercio exterior, las exportaciones del sector crecieron 10.1% y las importaciones 18.4% durante 2025.

Asimismo, la exclusión arancelaria dentro del T-MEC permitió proteger el flujo de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, mercado que concentra el 60.6% de las ventas externas de carne mexicana.

Al respecto, la directora general de COMECARNE, Macarena Hernández, destacó que “en 2025 la industria cárnica refrendó su liderazgo como el mayor contribuyente al PIB de la industria alimentaria”.

Añadió que el valor de la carne generada en el país se estimó en $505,651 millones de pesos, mientras que el comercio internacional del sector generó un flujo de $12,473 millones de dólares.

Por su parte, Ernesto Salazar señaló que “México importó carne de 17 países en 2025; sin embargo, la compra a Estados Unidos fue la más alta, con 2.48 toneladas, equivalentes al 74.5% del total importado”.

Agregó que “las exportaciones llegaron a 27 países, siendo Estados Unidos el principal destino, con 304,000 toneladas, equivalentes al 65.6% del total exportado”.

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