Investigan 30 denuncias contra Proyectos 9 en Nuevo León

El fiscal general del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que actualmente existen 30 carpetas de investigación relacionadas con denuncias contra la empresa Proyectos 9, con al menos 40 afectados y un monto estimado de 98 millones de pesos.

Luego de ser cuestionado sobre si ya existen órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, el funcionario explicó que continúan revisando cada expediente y trabajando en la integración de pruebas.

“Le voy a dar una actualización aproximada. Ayer recibimos a las personas que hicieron la manifestación ahí, fueron 17 personas las que acudieron. Recibimos a 10 personas”, declaró.

Flores Saldívar detalló que, con base en el balance actual de la Fiscalía, el número de denuncias y personas afectadas ha ido en aumento.

“Podemos decirle cuantitativamente que hay 30 carpetas con 40 afectados y con un promedio de monto de 98 millones de pesos”, señaló.

Indicó además que la dependencia buscará establecer contacto directo con cada uno de los denunciantes para revisar el estado procesal de sus casos y agilizar pendientes.

“La Fiscalía va a procurar comunicarse personalmente con cada uno de los afectados que acudieron y de las carpetas para ver el estatus”, comentó.

Respecto a los retrasos en las investigaciones, explicó que aún faltan respuestas oficiales por parte de municipios relacionadas con permisos y documentación.

“Faltaban algunos oficios, contestaciones, oficios de parte del municipio sobre permisos y situaciones similares”, puntualizó.

El fiscal añadió que ya se trabaja en cinco carpetas específicas, lo que podría abrir la puerta a acciones penales en el corto plazo.

“Yo sé que se han mandado, se ha tratado de judicializar cinco carpetas... Eso nos abre la posibilidad de solicitar la orden de aprehensión”, expresó.

El caso ha generado inconformidad entre inversionistas y compradores, quienes recientemente se manifestaron frente a la Fiscalía estatal para exigir avances en las indagatorias por presuntos fraudes inmobiliarios ligados a preventas incumplidas.

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