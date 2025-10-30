Rescatan a 27 menores de embarcación con dirección a Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina rescataron a 28 personas que se encontraban a bordo de una embarcación en altamar.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que de los asegurados, 27 de ellos eran menores, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años.

Tras rescatarlos, quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para brindarles atención y protección integral.

De manera preliminar, se tiene conocimiento de que las y los jóvenes provienen de la frontera con el estado de Chiapas.

No se reportaron personas detenidas.

