Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T130811_111_25c06bbaf7
Nacional

Rescatan a 27 menores de embarcación con dirección a Sinaloa

Se presume que las víctimas provienen de la frontera con el estado de Chiapas, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años

  • 30
  • Octubre
    2025

Elementos de la Secretaría de Marina rescataron a 28 personas que se encontraban a bordo de una embarcación en altamar.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que de los asegurados, 27 de ellos eran menores, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años.

Tras rescatarlos, quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para brindarles atención y protección integral.

De manera preliminar, se tiene conocimiento de que las y los jóvenes provienen de la frontera con el estado de Chiapas.

No se reportaron personas detenidas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T095427_124_e84f2cd056
Aumenta a 31 muertos y 21 desaparecidos en Haití por 'Melissa'
AP_25304127797853_010cf85315
Muren dos por inundaciones en Nueva York durante tormenta
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_33_27_PM_e18f1e8f00
Clausura Profepa zona afectada por incendio en Simeprode
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T104000_452_2238bada7d
El mes más bajo en lo que va del 2025: Secretaría de Seguridad
onu_eua_ataque_2142aec4fd
Ataques de Estados Unidos en el Caribe son ilegales: ONU
eua_bombardear_venezuela_ebd382fdd4
Reportan que EUA atacará instalaciones militares en Venezuela
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×