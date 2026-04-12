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Nacional

Rescatan a tripulantes de un yate en llamas en Sinaloa

Elementos de la Octava Zona Naval de la Secretaría de Marina lograron sofocar el incendio tras varios minutos de trabajo.

  • 12
  • Abril
    2026

Un incendio registrado en un yate en aguas de Topolobampo, Sinaloa, movilizó a lancheros turísticos y autoridades navales durante este fin de semana, luego de que una columna de humo alertara a embarcaciones cercanas que transitaban frente al cerro de San Carlos.

El incidente ocurrió en una de las zonas más concurridas por turistas y prestadores de servicios, lo que permitió una reacción inmediata que evitó consecuencias mayores entre los tripulantes.

¿Cómo fueron rescatados los tripulantes del yate?

Antes de la llegada de las autoridades, lancheros turísticos que se encontraban en las inmediaciones se aproximaron al yate al percatarse del humo y las llamas. La rápida intervención permitió evacuar a todas las personas a bordo de manera segura.

Los pasajeros fueron trasladados hasta el muelle sin necesidad de lanzarse al agua, evitando lesiones por quemaduras o intoxicación por humo. La coordinación entre embarcaciones fue clave para completar el rescate en pocos minutos.

¿Hubo personas lesionadas tras el incendio?

El reporte médico preliminar confirmó que no se registraron personas con lesiones físicas de gravedad ni quemaduras. Sin embargo, uno de los tripulantes presentó una crisis de ansiedad derivada del riesgo que enfrentaron durante el incidente.

Paramédicos en tierra le brindaron atención inmediata, suministrándole oxígeno para estabilizarlo una vez que arribó al muelle. Su estado fue reportado como fuera de peligro tras la intervención.

¿Qué hicieron las autoridades para controlar el fuego?

Elementos de la Octava Zona Naval de la Secretaría de Marina acudieron al lugar junto con embarcaciones remolcadoras de Pemex. Mediante chorros de agua a presión y maniobras de control, lograron sofocar el incendio tras varios minutos de trabajo.

Las acciones evitaron que el fuego alcanzara el combustible del yate, lo que habría generado una explosión o un derrame en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del incendio. Se prevé que en las próximas horas se realicen inspecciones para esclarecer el origen del fuego en la embarcación.


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