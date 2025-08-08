Cerrar X
Nacional

Rescatan a dos menores arrastradas por corriente en Mazatlán

  • 08
  • Agosto
    2025

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos menores de edad fueron arrastradas por la fuerte corriente de un canal pluvial en el fraccionamiento Real del Valle durante las intensas lluvias registradas la noche del jueves.

En el video, se observa a las niñas siendo arrastradas por el agua mientras testigos presentes en el lugar piden desesperadamente ayuda para rescatarlas.

Afortunadamente, un grupo de ciudadanos logró rescatar a las menores metros más adelante y las puso a salvo. 

Aunque no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud, fuentes extraoficiales indican que se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades locales hacen un llamado a la población a extremar precauciones durante las lluvias y evitar acercarse a cuerpos de agua o canales con corrientes fuertes. 


