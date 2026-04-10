Rescatan a pequeña chiva y a dos perros en mal estado en Escobedo

Elementos de la Dirección de Protección y Bienestar Animal de Escobedo realizaron una serie de rescates en distintos puntos del municipio, donde lograron poner a salvo a una chiva y dos perros que se encontraban en condiciones de riesgo y abandono.

Las acciones se desarrollaron en un lapso de pocas horas, derivadas de reportes ciudadanos que alertaron sobre la situación de los animales.

Rescatan a “Silvia” de una azotea

Uno de los casos fue el de “Silvia”, una chiva de seis meses de edad que se encontraba sobre el techo de una vivienda en la colonia Portal del Fraile, donde corría el riesgo de caer hacia la vía pública.

Además del peligro por la altura, el animal estaba expuesto a las condiciones climáticas, como las altas temperaturas y la lluvia.

Tras recibir el reporte a través del número 811 943 0592, personal de la dependencia acudió al domicilio y logró asegurar al ejemplar para su traslado a un espacio seguro.

Atienden casos de abandono de perros

Durante el mismo operativo, y mientras se realizaba el traslado de la chiva, se reportó un segundo caso en la colonia San Marcos del Parque, donde un perro de raza Rottweiler se encontraba en abandono y con visibles signos de desnutrición.

El animal, identificado por vecinos como “Oso”, fue valorado en el lugar por el personal y posteriormente trasladado a las instalaciones municipales para recibir atención médica especializada.

Más tarde, autoridades atendieron un tercer reporte en la colonia Jardines de Escobedo III, donde localizaron a “Stefi”, otra perrita en condiciones de abandono y con problemas de salud.

Animales bajo resguardo y en recuperación

Los tres ejemplares fueron puestos bajo el cuidado de especialistas de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, donde actualmente reciben tratamiento para recuperar su estado de salud.

Una vez que se encuentren en condiciones óptimas, serán integrados a un programa de adopción, con el objetivo de que puedan ser reubicados en hogares responsables.

Invitan a adoptar y reportar casos

Autoridades municipales invitaron a la ciudadanía interesada en adoptar a realizar su solicitud a través de las redes sociales oficiales:

Facebook: Dirección de Protección y Bienestar Animal Escobedo

Instagram: proteccionbanimal.esc

TikTok: Protección y Bienestar Animal

Asimismo, pueden acudir directamente a las instalaciones ubicadas en Margaritas 221, colonia Los Olivos segundo sector.

La dependencia reiteró la importancia de la participación ciudadana mediante reportes oportunos al 811 943 0592 para atender casos de maltrato o abandono animal en el municipio.





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