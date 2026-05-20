Restablece Miguel Sánchez servicio eléctrico en plantel educativo

Luego de semanas de reportes por fallas eléctricas y problemas con los sistemas de clima en la escuela Francisco Goitia, ubicada en el sector Real de Palmas, finalmente fue instalado un nuevo transformador que permitió restablecer por completo las operaciones del plantel.

La situación había generado preocupación entre madres y padres de familia, así como entre directivos escolares, debido a las altas temperaturas registradas en la zona y las constantes interrupciones eléctricas que afectaban directamente las condiciones en las que tomaban clases niñas y niños.

Transformador obsoleto provocaba fallas constantes

De acuerdo con la información dada a conocer, tras revisarse el problema, se detectó que el transformador del plantel ya se encontraba obsoleto y prácticamente sin posibilidad de reparación, situación que ocasionaba constantes fallas de energía y problemas en el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado.

Ante este escenario, el diputado federal Miguel Ángel Sánchez Rivera impulsó gestiones para atender la problemática y buscar una solución definitiva para la comunidad escolar.

Como parte de estas acciones, se concretó la instalación de un nuevo transformador mediante una inversión superior a los 200 mil pesos, con el objetivo de garantizar que los estudiantes pudieran continuar sus actividades académicas en condiciones seguras y adecuadas durante la temporada de calor.

Coordinación evitó que el proyecto se detuviera

Aunque durante el proceso aún faltaba una pieza necesaria por parte de la Comisión Federal de Electricidad, las gestiones y la coordinación con autoridades permitieron dar seguimiento al tema para evitar retrasos mayores.

Actualmente, el plantel ya opera con normalidad y al cien por ciento, permitiendo que alumnas y alumnos puedan asistir a clases sin afectaciones relacionadas con fallas eléctricas o altas temperaturas.

Miguel Ángel Sánchez Rivera agradeció a las familias y al personal educativo que se mantuvieron atentos al problema y reiteró la importancia de que este tipo de situaciones sean reportadas oportunamente para facilitar su atención.

“Cuando las familias levantan la voz y se acercan, claro que se pueden lograr cosas. Lo importante es no dejar solos estos temas y seguir buscando cómo sí”, expresó.

La rehabilitación del sistema eléctrico permitirá mejorar las condiciones dentro de las aulas en uno de los sectores con mayor crecimiento habitacional en el municipio, donde las altas temperaturas suelen complicar las actividades escolares durante gran parte del año.





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