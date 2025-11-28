Cerrar X
Finanzas

Wall Street en verde; Mercado de Futuros de Chicago se restablece

Logró reanudar sus operaciones, relativas a futuros y opciones, por completo después de las 08:30 hora local de Nueva York

  • 28
  • Noviembre
    2025

Wall Street abrió este viernes en verde, mientras el Mercado de Futuros de Chicago retomó sus operaciones tras sufrir algunas dificultades en sus centros de datos.

Dow Jones subió 0.18% hasta los 47,511 puntos; S&P 500 avanzaba el 0.13%, hasta las 6,821 unidades, y Nasdaq ganaba el 0.19%, hasta los 23,258 enteros.

El Mercado de Futuros de Chicago fue suspendido durante la jornada de este viernes por un problema en la refrigeración de sus centros de Datos de CyrusOne, con sede en Dallas, Texas.

Este es considerado com uno de los mercados de derivados más grandes del mundo, cotizan futuros de materias primas, de contratos del Dow Jones, del S&P 500 y del Nasdaq, además de divisas o bonos del Tesoro.

La bolsa de Wall Street termina hoy el mes de noviembre en una sesión más corta de lo habitual por el día del "Black Friday".


