Restablece CFE el 91% del servicio eléctrico en cinco estados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un 91% de avance en el restablecimiento del suministro eléctrico en los cinco estados afectados por las lluvias torrenciales de la última semana, informó su directora general, Emilia Calleja, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los estados con mayores afectaciones fueron Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, donde miles de usuarios sufrieron cortes derivados de las inundaciones y deslaves provocados por los fenómenos meteorológicos Raymond y Priscilla.

Más de 170 mil usuarios ya cuentan con energía

Calleja detalló que 119 mil 934 usuarios en Veracruz y 55 mil 648 en Hidalgo ya cuentan nuevamente con electricidad, lo que representa avances del 92% y 85%, respectivamente.

En total, se han restablecido 18 mil 28 servicios en las últimas 24 horas, mientras 23 mil 779 usuarios permanecen en proceso de reconexión, principalmente en comunidades de difícil acceso.

La funcionaria destacó que en San Luis Potosí el servicio se restableció completamente en apenas 37 horas, gracias a la coordinación entre Sedena, Protección Civil y gobiernos estatales.

Para las regiones más afectadas, la CFE ha desplegado un operativo especial con helicópteros que transportan personal y materiales a lugares incomunicados, además del uso de drones para inspeccionar infraestructura dañada.

Asimismo, se han utilizado cuatrimotos y retroexcavadoras para abrir caminos y permitir el acceso de brigadas.

Calleja subrayó que el personal de la CFE trabaja las 24 horas sin interrupción, en coordinación con las fuerzas armadas y autoridades locales.

Entre las acciones más urgentes, la CFE ha garantizado el suministro eléctrico a 25 hospitales que habían solicitado apoyo ante los apagones.

También se trabaja en la liberación de caminos obstruidos, una tarea conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Protección Civil, para facilitar el ingreso de cuadrillas y maquinaria.

“Con la colaboración de todos los niveles de gobierno, estamos logrando una recuperación más rápida y segura del servicio”, enfatizó la titular de la CFE.

