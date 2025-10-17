Restablece CFE el 95% del servicio eléctrico tras lluvias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que el 95% del servicio eléctrico ya fue restablecido en las zonas del oriente del país afectadas por las intensas lluvias de los últimos días, tras un operativo de emergencia que involucró a cientos de trabajadores, helicópteros y maquinaria pesada.

De acuerdo con la titular del organismo, Nohemí Calleja, Querétaro alcanzó el 100% de restablecimiento, Hidalgo suma 98%, Puebla llega al 90% y Veracruz continúa con labores de reconexión para atender a más de 12 mil usuarios que aún permanecen sin energía.

Calleja subrayó que el avance fue posible gracias a una respuesta inmediata y una planeación técnica eficiente, que permitió reconstruir 16 estructuras de alta tensión en menos de una semana, cuando estos trabajos solían tardar hasta dos.

“El uso de helicópteros y grúas nos permitió acceder a zonas donde las carreteras seguían bloqueadas. En cinco días logramos una recuperación récord”, destacó la funcionaria.

Las maniobras aéreas se concentraron principalmente en los municipios de Poza Rica y Álamo, Veracruz, donde se levantaron torres de 115 y 400 kilovoltios que habían colapsado por los deslaves.

Energía temporal para hospitales y refugios

Para garantizar la atención en servicios prioritarios, la CFE instaló 14 plantas generadoras de energía en comunidades, hospitales y albergues de Hidalgo y Veracruz, con el objetivo de asegurar el suministro temporal mientras se concluye la reconexión general.

La estrategia también incluyó la movilización de cuadrillas que trabajan día y noche, apoyadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México.

Participación ciudadana acelera la recuperación

Calleja reconoció el papel fundamental de los habitantes locales, quienes se han sumado a las labores de reconstrucción de postes, tendido de cables y reparación de caminos.

“La población ha sido clave; nos ayudan a abrir paso y levantar estructuras para recuperar más rápido la energía”, expresó.

Avanza también la conectividad en telecomunicaciones

Además del restablecimiento eléctrico, la CFE informó que más de la mitad de las torres de telefonía celular ya están operando nuevamente, y se ha recuperado el 35% de los puntos de Internet gratuito en la región.

Se instalaron además centros móviles de atención para entregar chips de comunicación gratuita a los habitantes de Hidalgo, Puebla y Veracruz, con el fin de mantener a las comunidades afectadas conectadas durante la emergencia.

