Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_28_T134445_624_b000e4dc03
Nacional

Roberto Velasco asumirá titularidad de Relaciones Exteriores

Especialista en relación con Estados Unidos y Canadá, asumirá como encargado de despacho mientras el canciller se recupera

  • 27
  • Noviembre
    2025

Juan Ramón de la Fuente solicitó una licencia temporal a su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por temas de salud.

El canciller se someterá a un procedimiento quirúrgico que había pospuesto y durante su ausencia, el subsecretario Roberto Velasco quedará como encargado de despacho de la dependencia.

¿Quién es Roberto Velasco?

Roberto Velasco Álvarez llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores con el arranque de la llamada cuarta transformación en diciembre de 2018 y ha permanecido en el cargo con el respaldo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y los secretarios Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena y Juan Ramón de la Fuente.

De la mano del exprecandidato presidencial morenista se sumó al gabinete federal para ocupar la Dirección de Comunicación Social y un par de años después se le nombró al frente de la Dirección General para América del Norte; en 2021 fue nombrado jefe de la Unidad para esta misma región y ahora, tras la propuesta de Sheinbaum, el Senado lo ratificó como titular de la Subsecretaria para América del Norte.

Agradezco la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller De la Fuente para coordinar las labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores en América del Norte en esta etapa. Seguiré desempeñándome con lealtad, profesionalismo y entrega a la defensa de nuestra comunidad y de la soberanía de México”, expresó el funcionario luego de rendir protesta.

Roberto Velasco es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, además maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, en donde fue editor en jefe de Chicago Policy Review y realizó una estadía en la oficina del alcalde de dicha ciudad.

Antes de llegar a la Cancillería estuvo en Pro México como coordinador de Estrategia y Política Pública en la Dirección Regional para América del Norte. También fungió como secretario técnico de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre 2009 y 2012.

Es un especialista en la relación trilateral de México con Estados Unidos y Canadá, por lo que ha mantenido contacto estrecho con las últimas dos administraciones tanto del país de la hoja de maple como el de las barras y las estrellas, en dos momentos con Donald Trump y antes con Joe Biden, así como con el ex primer ministro Justin Trudeau y hoy Mark Carney.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_10_25_27_PM_28be301c00
De la Fuente solicita licencia de SRE por motivos de salud
INFO_7_UNA_FOTO_3_1a23610935
Guatemala separa del cargo a dueño de Miss Universo como cónsul
G6s8l_R9_Xo_A_Ao_H_Zq_b804a5c4f3
México defenderá Convención de Asilo ante propuesta de Perú
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_7ad5cf85a2
¡Dulce venganza! Rayados derrota al América y está en Semifinales
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_65d8ebd84a
Decomisa Apodaca 200 kilos de pirotecnia ilegal
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_06_42_PM_d221fdfb39
Ármate un plan lleno de actividades para el fin de semana
nacional_gertz_54e77bf4d8
Expedientes que esperan al próximo titular de la FGR
publicidad
×