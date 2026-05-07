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Nacional

México y Vaticano refuerzan cooperación tras reunión diplomática

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una reunión con Joseph Spiteri para fortalecer la cooperación entre México y la Santa Sede

  • 07
  • Mayo
    2026

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo un encuentro con Joseph Spiteri, representante diplomático de la Santa Sede, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral y profundizar la relación entre México y el Vaticano.

Durante la reunión, ambas partes dialogaron sobre la importancia de mantener una agenda conjunta basada en principios humanistas y de colaboración internacional.

Dialogan sobre vínculos bilaterales y visitas oficiales

En el encuentro también se abordó la posibilidad de futuras visitas de alto nivel que permitan fortalecer aún más los lazos diplomáticos entre el Gobierno mexicano y la Santa Sede.

La reunión ocurre meses después de que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuviera una llamada telefónica con el papa León XIV, a quien reiteró la invitación oficial para visitar México.

De acuerdo con la mandataria, durante esa conversación ambos coincidieron en el significado que representa la Virgen de Guadalupe para el pueblo mexicano.

“La Morenita es símbolo de identidad y paz para los mexicanos”, expresó Sheinbaum en aquella ocasión.

El papa León XIV expresó interés en visitar México

Posteriormente, en enero, el pontífice manifestó públicamente su intención de viajar a México “muy pronto” para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe.

El papa señaló además su deseo de orar en la Basílica de Guadalupe y fortalecer el trabajo pastoral de la Iglesia católica en territorio mexicano.

La posibilidad de una visita papal generó expectativa tanto en círculos diplomáticos como religiosos, debido a la histórica relación entre México y la Santa Sede.


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