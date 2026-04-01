Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
juan_ramon_de_la_fuente_relaciones_exteriores_9e19e268b4
Nacional

Juan Ramón de la Fuente deja Secretaría de Relaciones Exteriores

Juan Ramón de la Fuente, dejará su cargo por motivos de salud, con lo que el Gobierno federal designó como su relevo a Roberto Velasco Álvarez

  • 01
  • Abril
    2026

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dejará su cargo por motivos de salud, confirmó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de redes sociales, la mandataria federal compartió un video en el que se encuentra acompañada del canciller y Roberto Velasco Álvarez, actual subsecretario para América del Norte, para dar a conocer la noticia.

La mandataria aseguró que De la Fuente dejará su puesto por motivos de salud. Sin embargo, resaltó que era parte de su proyecto, por lo que, al terminar su rehabilitación, se reincorporará al gabinete con nuevas funciones.

Por su parte, el secretario dio gracias a la presidenta por la confianza brindada durante su administración.

"Muchas gracias por haberme permitido ser parte de su proyecto político durante este tiempo. Primero durante la campaña con los diálogos por la transformación, que nos permitieron acercanos a diversos sectores de la sociedad y que fueron muy enriquecedores. [...] Y posteriormente, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores". 

El nombramiento del nuevo canciller deberá ser aprobado por el Senado de la República en las próximas semanas.

¿Quién es el canciller Juan Ramón de la Fuente?

De la Fuente, médico, académico y diplomático, asumió la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 1 de octubre de 2024, al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su gestión, impulsó una política exterior enfocada en el multilateralismo, la protección de los mexicanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en el marco del T-MEC.

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1999–2007) ya había enfrentado complicaciones de salud a finales de noviembre de 2025, cuando se ausentó temporalmente del cargo tras una operación de columna, retomando funciones a inicios de este año.

Velasco, el relevo en Cancillería

Roberto Velasco Álvarez, de 38 años, será el nuevo titular de la dependencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

Su trayectoria en la SRE comenzó en 2018 como director general de Comunicación Social. Posteriormente, fue promovido por el entonces canciller Marcelo Ebrard como jefe de la Unidad para América del Norte en 2020.

roberto-velasco-alvarez.jpg

En octubre de 2025, el Senado lo ratificó como subsecretario para América del Norte, posición desde la cual ha coordinado temas clave en la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá.

Velasco ya había asumido previamente como encargado de despacho de la Cancillería durante la ausencia temporal de De la Fuente, lo que facilitó su posicionamiento como relevo natural.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
5hbr5b_96001adc14
Mexicana líder en el primer título nacional femenil de UCLA
crece_7_uso_del_credito_entre_mexicanos_alza_tarejtazo_2ace11b1f9
Crece 7% uso del crédito entre mexicanos; apuestan al tarjetazo
publicidad

Últimas Noticias

nacional_bloqueos_agricultores_2ae2ddefcb
Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×