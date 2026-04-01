Juan Ramón de la Fuente deja Secretaría de Relaciones Exteriores

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dejará su cargo por motivos de salud, confirmó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de redes sociales, la mandataria federal compartió un video en el que se encuentra acompañada del canciller y Roberto Velasco Álvarez, actual subsecretario para América del Norte, para dar a conocer la noticia.

El Doctor Juan Ramón de la Fuente tomó la decisión de dejar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores por motivos de salud. Es parte de nuestro proyecto y, cuando termine su rehabilitación, se reincorporará con nosotros en otra tarea.

He decidido proponer al Senado de la… pic.twitter.com/nxg1awheqi — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 1, 2026

La mandataria aseguró que De la Fuente dejará su puesto por motivos de salud. Sin embargo, resaltó que era parte de su proyecto, por lo que, al terminar su rehabilitación, se reincorporará al gabinete con nuevas funciones.

Por su parte, el secretario dio gracias a la presidenta por la confianza brindada durante su administración.

"Muchas gracias por haberme permitido ser parte de su proyecto político durante este tiempo. Primero durante la campaña con los diálogos por la transformación, que nos permitieron acercanos a diversos sectores de la sociedad y que fueron muy enriquecedores. [...] Y posteriormente, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores".

El nombramiento del nuevo canciller deberá ser aprobado por el Senado de la República en las próximas semanas.

¿Quién es el canciller Juan Ramón de la Fuente?

De la Fuente, médico, académico y diplomático, asumió la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 1 de octubre de 2024, al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su gestión, impulsó una política exterior enfocada en el multilateralismo, la protección de los mexicanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en el marco del T-MEC.

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1999–2007) ya había enfrentado complicaciones de salud a finales de noviembre de 2025, cuando se ausentó temporalmente del cargo tras una operación de columna, retomando funciones a inicios de este año.

Velasco, el relevo en Cancillería

Roberto Velasco Álvarez, de 38 años, será el nuevo titular de la dependencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

Su trayectoria en la SRE comenzó en 2018 como director general de Comunicación Social. Posteriormente, fue promovido por el entonces canciller Marcelo Ebrard como jefe de la Unidad para América del Norte en 2020.

En octubre de 2025, el Senado lo ratificó como subsecretario para América del Norte, posición desde la cual ha coordinado temas clave en la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá.

Velasco ya había asumido previamente como encargado de despacho de la Cancillería durante la ausencia temporal de De la Fuente, lo que facilitó su posicionamiento como relevo natural.

Comentarios