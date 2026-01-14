Podcast
Nacional

Segob y ONU-DH refuerzan agenda de derechos humanos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con la ONU-DH para fortalecer derechos humanos y la atención a víctimas en México

  • 14
  • Enero
    2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este miércoles una reunión con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Humberto Henderson, en la sede de la dependencia federal.

Coincidencias en la agenda de derechos humanos

Tras el encuentro, la titular de la política interior del país destacó la coincidencia en la necesidad de fortalecer los derechos humanos como base para la construcción de una sociedad más justa y democrática.

“Coincidimos en la importancia de fortalecer los derechos humanos para seguir construyendo una sociedad más justa y democrática”, señaló Rodríguez.

Enfoque en víctimas y garantías básicas

Por su parte, Humberto Henderson agradeció la invitación y calificó como excelente la sesión realizada durante la mañana. Subrayó además la relevancia de avanzar en la atención y protección de las personas víctimas en México, así como de reforzar las garantías fundamentales.

Más tarde, la secretaria de Gobernación sostuvo reuniones de trabajo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; con Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del gobierno federal; y con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, como parte de la agenda de coordinación interinstitucional.


