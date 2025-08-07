SCJN promueve racismo con amparo a Lorenzo Córdova: Federación

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una dura crítica contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la resolución de la Segunda Sala que otorgó un amparo a Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del INE.

La mandataria federal aseguró que con esta decisión, el máximo tribunal “avala el racismo” y “cierra un ciclo negativo” en el Poder Judicial.

El origen del conflicto: libros de texto de la SEP

El exfuncionario electoral promovió un amparo contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) para evitar que su nombre apareciera como ejemplo de “discriminación y violencia” en los libros de texto gratuitos de educación primaria, concretamente en el volumen Proyectos Comunitarios.

La Corte resolvió a favor de Córdova, y ordenó a la SEP eliminar su nombre de los contenidos tanto impresos como digitales.

“Una Corte que promueve el racismo”: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum recordó el audio que dio origen a la polémica, en el que Córdova supuestamente imita de manera despectiva a un líder indígena que lo visitó para gestionar representación legislativa.

“El expresidente del INE, de forma racista y ofensiva, se expresó sobre personas indígenas. Esta Corte se caracterizó por liberar delincuentes, por usurpar funciones y ahora cierra su ciclo promoviendo el racismo”, declaró.

La mandataria reprodujo nuevamente el audio en su conferencia como muestra de lo que calificó como “clasismo evidente”.

Un fallo dividido en la Corte

Cabe resaltar que el fallo de la Segunda Sala fue resultado de una votación dividida.

Los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán votaron a favor del amparo, respaldando el argumento de que el libro vulneraba los derechos al honor y la reputación del exconsejero, sin existir un proceso legal que lo acreditara como responsable.

En contraste, las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra, argumentando el derecho de niñas y niños a recibir información basada en hechos históricos.

La resolución tuvo lugar en la última sesión de la actual conformación de la Segunda Sala de la SCJN, lo que para Sheinbaum representa el cierre de un ciclo que, a su juicio, ha sido marcado por decisiones injustas.

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, reiteró su postura a favor de una reforma profunda al Poder Judicial, con énfasis en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y en erradicar lo que calificó como “complicidad con el poder”.

Cabe recordar que la demanda de Córdova se basó en que su inclusión en los libros de texto como ejemplo de discriminación era una acusación sin respaldo judicial, lo que, alegó, vulneraba su derecho a la presunción de inocencia y a la protección de su imagen pública.

Con esta decisión, la Corte instruyó la retirada inmediata del contenido ofensivo, tanto en la edición impresa como en la digital del libro en cuestión.

