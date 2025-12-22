Podcast
Tamaulipas

Crece la industria de la elaboración de piñatas en Tamaulipas

Aunque no hay datos exactos sobre la producción total en el estado, prácticamente en cada municipio hay al menos una empresa familiar dedicada a este oficio

Las fiestas decembrinas son ideales para la adquisición de una piñata en los hogares mexicanos, especialmente en Tamaulipas, cuyo colorido producto en muchos casos se llena de dulces y frutas que al romperse, ofrecen unos momentos de alegría y diversión. 

Aunque no hay datos exactos sobre la producción total en el estado, se sabe que prácticamente en cada municipio hay al menos una empresa familiar dedicada a la elaboración de piñatas. 

Piñatería Ramírez en Reynosa, la cual elabora polémicos e irreverentes diseños con temas de actualidad, es la empresa más destacada en Tamaulipas. 

En el sur del estado los emprendedores y artesanos locales pueden elaborar un promedio de 800 piñatas durante la temporada navideña para vender en cruceros y mercados locales. 

Ciudad Victoria se pinta de colores en las calles y establecimientos que ofrecen piñatas tradicionales y figuras de caricaturas y películas más conocidas, que son muy demandadas sobre todo en estas fechas decembrinas. 

Yesenia Manzano, quien vende piñatas, ofrece este colorido producto en 16 López Mateos.

“Además de las fiestas decembrinas, la piñata representa cada fiesta, cumpleaños, posadas, etc; seguimos ofreciendo este producto desde hace casi 10 años y va en incremento esta tradición”, comenta. 

Producción y ventas

Los artesanos de la región producen piñatas de diferentes tamaños y diseños, desde las tradicionales estrellas de siete picos hasta personajes de moda y diseños personalizados.

Significado de los elementos

  • Siete picos: representan los siete pecados capitales (gula, pereza, ira, envidia, lujuria, soberbia y avaricia). 
  • Estrella: símbolo de la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos hacia Jesús. 
  • Papel de colores: representa la riqueza y la diversidad de la vida. 
  • Dulces y frutas: simbolizan la riqueza del reino de los cielos y la abundancia.
  • Venda: la fe ciega en Dios
  • El palo: la virtud, el triunfo del bien sobre el mal. 
  • Los dulces: las gracias del cielo, la recompensa de Dios. 

Contenido interior

  • Al romper la piñata, se obtienen dulces y frutas, como:
  • Tejocote 
  • Lima 
  • Jícama
  • Caña de azúcar

En algunas regiones sobre todo en el centro del país. 

  • En Tamaulipas
  • Naranja
  • Mandarina
  • Cacahuate

Y muchos dulces 

La producción de piñatas es una tradición que se transmite de generación en generación en Tamaulipas, y es un elemento importante en las celebraciones navideñas.


