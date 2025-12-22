Podcast
Nacional

Defiende Gobierno envío de petróleo a Cuba por relación histórica

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el envío de petróleo mexicano a Cuba es legal, humanitario y parte de una relación histórica

  • 22
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este lunes el envío de petróleo mexicano a Cuba al asegurar que se trata de una práctica legal, con antecedentes históricos y motivaciones humanitarias, independientemente del partido político que gobierne en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el apoyo energético a la isla no es una decisión reciente ni discrecional, sino parte de una política exterior sostenida por distintos gobiernos.

“Todo es legal y es parte de algo que se viene haciendo con Cuba desde hace mucho tiempo”, afirmó.

Pemex transparentará cifras y precios

Sheinbaum adelantó que Petróleos Mexicanos dará a conocer públicamente el volumen de barriles enviados a Cuba, así como el precio de mercado al que se entregan.

Explicó que esta información se presentará para despejar dudas sobre el acuerdo.

“Es importante que se conozca. Lo hacemos en un marco legal, como país soberano”, señaló la presidenta, al tiempo que destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó un informe detallado sobre los convenios petroleros firmados por México con Cuba a lo largo de distintos sexenios.

Una relación que trasciende gobiernos

La mandataria recordó que la cooperación energética entre ambos países tiene décadas de historia. Mencionó que en 1994, durante el llamado “periodo especial” en Cuba, se concretó una inversión de 350 millones de dólares para modernizar la refinería de Cienfuegos mediante un esquema de intercambio de deuda por inversión.

También citó acuerdos posteriores, como las cartas de intención firmadas en 2012 para que Pemex brindara asistencia técnica a la petrolera cubana CUPET, así como la condonación de deuda realizada en 2013 para reactivar el comercio bilateral.

“Damos continuidad a una serie de apoyos que se han otorgado históricamente de nuestro país a Cuba”, subrayó.

Postura histórica frente al bloqueo

Por otra parte, reiteró que la relación entre México y Cuba ha sido constante, incluso en momentos de tensión internacional.

Recordó que México fue el único país de la región que se opuso al bloqueo desde su inicio.

“Independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo y también se hace por motivos humanitarios al pueblo de Cuba”, sostuvo.

Además, aclaró que, por ahora, no tiene contemplado realizar una visita oficial a la isla, pero insistió en que la cooperación se mantendrá dentro del marco legal y diplomático vigente.

 


