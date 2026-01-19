Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
embriones_congelados_341352a745
Nacional

SCJN discutirá retiro de consentimiento en embriones congelados

La Corte analizará si una persona puede revocar su decisión de procrear antes de la implantación, aun cuando existan embriones crioconservados

  • 19
  • Enero
    2026

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto de sentencia trascendental que definirá si una persona puede retirar su consentimiento para procrear, incluso después de haber iniciado un tratamiento de fertilidad y existir embriones congelados de por medio.

El asunto, registrado como el amparo directo en revisión 7240/2023, surge de una disputa legal entre una pareja divorciada en la Ciudad de México. Tras su separación, el hombre solicitó la terminación del contrato de crioconservación y la revocación de su consentimiento, mientras que la mujer demandó la custodia de los embriones para su futura implantación y una indemnización económica.

El derecho a 'arrepentirse' sin castigo

El proyecto de sentencia de la ministra Ortiz Ahlf establece que el consentimiento en la reproducción asistida no debe entenderse como un contrato civil inamovible, sino como un acto de carácter médico asistencial. Bajo ese criterio, se plantea que dicho consentimiento puede ser revocado en cualquier momento previo a la implantación del embrión en el útero y que el ejercicio del derecho a no procrear no constituye un acto ilícito, por lo que no genera responsabilidad civil ni da lugar a indemnizaciones por daño moral o al reembolso de gastos médicos, al tratarse del ejercicio de una libertad constitucional.

Una solución inédita: 'Paternidad sin vínculo'

Uno de los aspectos más innovadores que el Pleno llevará a discusión es la posibilidad de autorizar el uso de embriones en supuestos excepcionales, como aquellos en los que la mujer haya perdido su capacidad reproductiva biológica, bajo un esquema de desvinculación total. La propuesta plantea que la mujer pueda disponer de los embriones sin que ello genere consecuencias jurídicas para el hombre, quien quedaría completamente exento de obligaciones legales, sin vínculo filial alguno y sin que el nacido pueda reclamar derechos como pensión alimenticia o herencia, al ser tratado jurídicamente como un donante y respetarse su decisión de no ejercer la paternidad.

¿Qué sigue para los embriones?

Mientras no exista un acuerdo entre las partes, el proyecto plantea que la clínica de fertilidad conserve la custodia y el resguardo de los embriones, siempre que estos sean biológicamente viables, con la obligación de que los costos de su mantenimiento sean asumidos por ambos interesados. 

La propuesta considera que el asunto reviste un interés excepcional, al permitir definir criterios sobre la naturaleza jurídica del consentimiento informado y los alcances de la autonomía reproductiva en México, un ámbito que carece de una regulación exhaustiva, y al establecer un precedente sobre la actuación de jueces y clínicas frente a la disolución de parejas cuando existe material genético crioconservado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Determina_SCJN_criterios_solicitar_ordenes_aprehension_63a976566d
Pleno de la SCJN frena intento de reabrir cosa juzgada
nacional_scjn_e0aa9c9f5c
Error en conteo de votos lleva a la Corte a validar un proyecto
Whats_App_Image_2026_01_15_at_1_11_58_AM_358636bd03
Definen a tres finalistas para la Fiscalía Anticorrupción
publicidad

Últimas Noticias

MIRADOR_MITRAS_2_e2878e08e1
Entrega Adrián de la Garza remodelación del Parque Mirador Mitras
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_29_11_PM_2739667c6a
Joven de 23 años dona órganos y salva a dos personas en NL
Waldo_Fernandez_3d853e8138
Celebra Waldo Fernández el nuevo Servicio Universal de Salud
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
publicidad
×