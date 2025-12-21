Podcast
Nacional

SCJN analizará aplicar IVA cero a todos los productos menstruales

La Suprema Corte discutirá el próximo 8 de enero un proyecto para extender la tasa cero del IVA a todos los insumos menstruales, por equidad y salud pública

  • 21
  • Diciembre
    2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 8 de enero un proyecto para homologar la aplicación de la tasa cero del IVA a todos los productos de gestión menstrual en México, y no solo a tampones, toallas sanitarias y copas, como se estableció desde 2022.

Con este proyecto, elaborado por el magistrado Irving Espinosa Betanzo, se propone extender la exención del impuesto a otros insumos utilizados para la menstruación que actualmente pagan una tasa del 16%.

Dicha iniciativa sostiene que “una de las funciones principales del Estado mexicano es la promoción de la salud pública, evitando cargos económicos adicionales a las personas que por razón de género deben atender necesidades biológicas”.

En el documento también se advierte que negar el trato fiscal preferencial a ciertos productos de gestión menstrual “reproduce desigualdades estructurales” y afecta de manera desproporcionada a personas en condiciones de pobreza o marginación social.

Además, este también subraya que todos los insumos destinados a la menstruación deben recibir el mismo tratamiento tributario para salvaguardar el principio de equidad fiscal.

Esta propuesta surge a partir de un amparo promovido por Nueva Walmart México, que impugnó la constitucionalidad del artículo 2-A, fracción I, inciso j, de la Ley del IVA, al excluir de la tasa cero productos como pantiprotectores, ropa interior menstrual (reutilizable y desechable), jabones íntimos y parches para cólicos, pese a tener la misma finalidad que los productos ya exentos.

Espinosa Betanzo recordó que la reforma fiscal aprobada en 2021 buscaba facilitar el acceso a productos indispensables y promover la educación menstrual.

A esta impugnación se han sumado organizaciones civiles que, durante el mayo pasado, presentaron un recurso amicus curiae ante la Suprema Corte para solicitar que se declare inconstitucional el cobro de IVA a todos los productos de gestión menstrual, en un contexto donde la pobreza menstrual sigue siendo un problema grave, pues de acuerdo a datos de Mexicanos Primero, cuatro de cada diez estudiantes mexicanas aseguran faltar a la escuela durante su periodo por falta de insumos, educación e infraestructura.


