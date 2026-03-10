Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

SCJN deja fuera a PJNL de controversia de reforma judicial

A finales del 2025 que el Gobernador, Samuel García interpuso una Controversia Constitucional sobre una omisión en el Congreso del Estado

  • 10
  • Marzo
    2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó fuera al Poder Judicial de Nuevo León del debate de la controversia por la reforma judicial interpuesta por Samuel García.

Luego de que el Poder Judicial de Nuevo León compareciera ante la Corte en el tema de dicha controversia, se indicó que dicho ente local no tiene una razón para ser parte del debate y la discusión del proceso de reforma.

“En el escrito promovente argumenta que, con una eventual resolución estimatoria en este asunto, se estarán causando afectaciones a las esferas competenciales del Poder Judicial estatal, además de dejar a este Poder fuera de las mesas de debate y discusión en el proceso de reforma.

“En ese tenor, se le indica al Poder demandado que no ha ligar a acordar de conformidad toda vez que, como ya se señaló, en esta instancia no se resolverá sobre la constitucionalidad del contenido sustancial de la reforma que eventualmente se realice o sobre su proceso legislativo, sino que únicamente se resolverá si existe una omisión por parte del Congreso neolonés respecto de lo ordenado en el Decreto de reforma constitucional ya citado”, se lee en la resolución.

Fue a finales del 2025 que el Gobernador, Samuel García interpuso una Controversia Constitucional sobre una omisión en el Congreso del Estado de no haber adecuado la constitución local a la federal en el tema de la reforma judicial.

Esta controversia, en dado caso de resolverse a favor de Samuel García, obligaría al Congreso de Nuevo León a apurar la reforma Judicial, ya que el plazo para publicarla era marzo del 2025, sin embargo, hasta la fecha se aprobaron mesas de trabajo a las cuales nunca se llamaron.


