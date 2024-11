Se cierra registro para participar en elección judicial

El plazo para que los interesados en participar en la elección judicial que se realizará en junio de 2025, se cerró este domingo.

Ante la falta de una prórroga para la inscripción, la lista necesaria de candidatos se perfila para quedar incompleta.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que, en el Comité del Poder Legislativo, sumaban casi 9,500 solicitudes.

Hasta el cierre de la edición, el Comité del Poder Judicial tenía registrados 2,007, mientras que el Comité del Poder Ejecutivo notificaba de 2,747.

De acuerdo con lo informado por los comités, hay más hombres que mujeres, en promedio, que buscan un cargo a jueces, ministros y magistrados, con 60% de varones y 49% de mujeres.

Aunque el registro de los aspirantes a juzgadores debe realizarse en la plataforma electrónica de cada comité, el Senado instaló un módulo para el apoyo de los interesados.

Los comités de los tres poderes federales enviarán la lista final de candidatos al Senado el 8 de febrero, cámara legislativa que consolidará los expedientes y los turnará al INE, responsable de las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025.

Sheinbaum: ‘aquí no se rajan’ “Creían que nos íbamos a echar para atrás. No, aquí no se raja nadie”, arengó la presidenta, Claudia Sheinbuam, al señalar que el próximo 1 de junio habrá elección de jueces, magistrados y ministros de la SCJN. Informó que ya se han inscrito más de 9,000 jóvenes. “Se han inscrito más de 9,000 jóvenes en todo el país que quieren ser jueces. Jóvenes honestos,”, dijo.

