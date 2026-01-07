Podcast
Nacional

Semar detiene a 43 presuntos delincuentes en Colima

Operativos de la estrategia 'Pez Vela 2025' dejaron 43 detenidos, drogas, armas y vehículos asegurados en siete municipios de Colima

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), adscrito a la Sexta Región Naval, detuvo a 43 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que opera en el estado de Colima, como resultado de operativos conjuntos de seguridad.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y las direcciones de Seguridad Pública de distintos municipios colimenses.

De acuerdo con la Semar, los operativos forman parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”.

Despliegue en municipios estratégicos

Entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, las fuerzas federales y estatales mantuvieron un despliegue operativo permanente en zonas estratégicas de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Minatitlán, Cuauhtémoc, Armería, Villa de Álvarez y Colima.

Como resultado de estas acciones, las autoridades lograron la detención de 43 personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas, así como el aseguramiento de 225 dosis de presunta metanfetamina, 3 mil 215 dosis de mariguana, un arma corta, 13 cartuchos útiles y nueve vehículos presuntamente utilizados para fines delictivos.

Tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Marina informó que, como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”, se ha logrado la captura de 380 presuntos “generadores de violencia”, lo que, señaló la dependencia, contribuye al fortalecimiento de la seguridad y a la construcción de un entorno de paz y tranquilidad para las familias de Colima.


