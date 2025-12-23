Semar realiza siete detenciones en operativo en Michoacán

La Secretaría de Marina (Semar) informó avances en el Plan Michoacán por la Paz y Justicia, tras realizar seis acciones operativas coordinadas con otras autoridades, que derivaron en al menos siete detenciones y el aseguramiento de diversos objetos ilícitos.

Tres detenidos en Apatzingán

La primera movilización se efectuó en el municipio de Apatzingán, donde fueron detenidas tres personas.

Durante la acción se aseguraron cinco teléfonos celulares, dos radios, dos cachas para pistola, una pipa, un par de botas tácticas, dos controles de dron, 14 cartuchos de distintos calibres, un pantalón táctico camuflajeado, una réplica de arma de fuego, un arma hechiza y tres bolsas con material granulado blanco.

Aseguramientos en Guacamayas y Nexpa

En un recorrido de vigilancia en Guacamayas, personal naval detuvo a un hombre que circulaba en motocicleta, quien portaba dos bolsas con presunta mariguana y ocho más con aparente crystal.

En el poblado de Nexpa, un individuo abandonó una mochila al notar la presencia de las fuerzas federales. En su interior se localizaron un arma larga, una corta, diez cargadores, 240 cartuchos de diferentes calibres, un chaleco táctico y 15 bolsas con presunta cocaína.

En una cuarta acción, en Lázaro Cárdenas, fue asegurada una motocicleta abandonada que presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

Posteriormente, durante un operativo de identificación migratoria, las autoridades aseguraron un vehículo y detuvieron a dos personas en posesión de presunto crystal.

Finalmente, en el poblado de Chuquiapan se detuvo a una persona a la que se le aseguró una pistola y un cargador con diez municiones.

La Semar informó que todos los detenidos, así como las armas, drogas y objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

