Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
marina_1cb5219b88
Nacional

Semar realiza siete detenciones en operativo en Michoacán

La Marina reportó siete detenciones y el aseguramiento de armas, drogas y equipo táctico en seis acciones del Plan Michoacán por la Paz y Justicia

  • 23
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Marina (Semar) informó avances en el Plan Michoacán por la Paz y Justicia, tras realizar seis acciones operativas coordinadas con otras autoridades, que derivaron en al menos siete detenciones y el aseguramiento de diversos objetos ilícitos.

Tres detenidos en Apatzingán

La primera movilización se efectuó en el municipio de Apatzingán, donde fueron detenidas tres personas.

Durante la acción se aseguraron cinco teléfonos celulares, dos radios, dos cachas para pistola, una pipa, un par de botas tácticas, dos controles de dron, 14 cartuchos de distintos calibres, un pantalón táctico camuflajeado, una réplica de arma de fuego, un arma hechiza y tres bolsas con material granulado blanco.

Aseguramientos en Guacamayas y Nexpa

En un recorrido de vigilancia en Guacamayas, personal naval detuvo a un hombre que circulaba en motocicleta, quien portaba dos bolsas con presunta mariguana y ocho más con aparente crystal.

En el poblado de Nexpa, un individuo abandonó una mochila al notar la presencia de las fuerzas federales. En su interior se localizaron un arma larga, una corta, diez cargadores, 240 cartuchos de diferentes calibres, un chaleco táctico y 15 bolsas con presunta cocaína.

En una cuarta acción, en Lázaro Cárdenas, fue asegurada una motocicleta abandonada que presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

Posteriormente, durante un operativo de identificación migratoria, las autoridades aseguraron un vehículo y detuvieron a dos personas en posesión de presunto crystal.

Finalmente, en el poblado de Chuquiapan se detuvo a una persona a la que se le aseguró una pistola y un cargador con diez municiones.

La Semar informó que todos los detenidos, así como las armas, drogas y objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bebe_semar_texas_avioneta_accidente_bda391ae87
Identifican a bebé fallecido en avioneta de la Semar en Texas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
1f71b4eb_92c8_41de_aaaf_8af140f63acc_9f26c00c0f
Sembrando Vida suma a más de 5 mil personas en Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
11_armas_sinaloa_0e3a46c14c
Aseguran 11 armas y más de 1,500 cartuchos en Sinaloa
EH_UNA_FOTO_094001a4b2
Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×