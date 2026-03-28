Semar localiza catamaranes desaparecidos rumbo a Cuba

La Secretaría de Marina (Semar) informó que fueron ubicadas las dos embarcaciones tipo catamarán que habían sido reportadas como desaparecidas en el Caribe mexicano, luego de zarpar desde Isla Mujeres con destino a Cuba como parte de una misión de ayuda humanitaria.

El hallazgo se logró mediante un operativo aéreo de vigilancia marítima, en el que participó una aeronave de la Armada de México que localizó las naves a aproximadamente 80 millas náuticas (alrededor de 148 kilómetros) al noroeste de La Habana, en una zona de navegación abierta del Caribe.

Tras establecer contacto, autoridades confirmaron que los nueve tripulantes se encuentran en buen estado de salud, sin signos de deshidratación severa ni lesiones de gravedad, pese a haber permanecido varios días sin comunicación en altamar.

Las embarcaciones se mantenían a la deriva relativa, aunque con capacidad de maniobra y sistemas básicos de comunicación activos, lo que permitió retomar el enlace vía radio con personal naval.

Un buque de la Marina fue desplegado hacia el punto de localización para brindar asistencia directa, suministro de víveres y acompañamiento durante su trayecto, mientras continúan las labores de monitoreo en la zona.

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La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe.



Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.



Un buque de esta Institución ya se… pic.twitter.com/Vg8UeRTN4R — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026

Desaparecieron durante misión humanitaria

Las embarcaciones, identificadas como “Friendship” y “Tigermoth”, transportaban a nueve personas de distintas nacionalidades: dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años.

Ambos catamaranes formaban parte del convoy “Nuestra América”, que zarpó el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres con el objetivo de trasladar ayuda humanitaria a Cuba.

De acuerdo con el plan de navegación, las naves debían arribar entre el 24 y 25 de marzo; sin embargo, perdieron comunicación en altamar, lo que generó preocupación debido a las condiciones variables del clima en la región.

Condiciones en altamar y pérdida de contacto

Autoridades navales indicaron que la zona donde fueron localizados presenta corrientes marinas cambiantes y vientos moderados, factores que pudieron provocar desviaciones en la ruta y dificultar las comunicaciones.

Durante los días sin contacto, los tripulantes habrían mantenido protocolos básicos de seguridad marítima, lo que permitió que las embarcaciones se mantuvieran a flote sin incidentes mayores.

Operativo internacional de búsqueda y rescate

Ante la falta de contacto, la Semar activó un operativo de búsqueda y rescate de amplio alcance, que incluyó la participación de aeronaves, buques y coordinación internacional.

En las labores colaboraron los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de países como Estados Unidos, Cuba, Francia y Polonia, lo que permitió compartir información en tiempo real y ampliar el radio de búsqueda.

El uso de vigilancia aérea especializada fue clave para ubicar las embarcaciones en una zona alejada de su ruta original.

Seguimiento desde el Gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum había confirmado previamente que la búsqueda continuaba activa tras la pérdida de comunicación con las embarcaciones.

Según explicó, un buque que integraba el mismo convoy logró arribar a Cuba días antes, pero dejó de tener contacto con los catamaranes horas después de haber navegado juntos.

Este hecho marcó el inicio de un operativo que se extendió durante varios días hasta su localización.

Convoy transportaba ayuda humanitaria

El convoy “Nuestra América” transportaba alrededor de 30 toneladas de insumos, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

La localización de ambas embarcaciones y la confirmación de que sus tripulantes están fuera de peligro representa un resultado favorable tras varios días de incertidumbre en altamar.

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