Confirma Semar llegada a Cuba de veleros desaparecidos

En medio de un clima de alivio y tras jornadas de incertidumbre, los dos veleros civiles cargados con ayuda humanitaria provenientes de México lograron atracar con éxito en la bahía de La Habana, poniendo fin a una alerta por desaparición que había movilizado preocupaciones en ambos países.

Las embarcaciones, que transportan suministros críticos para la población cubana, llegaron a puerto seguro informando que todos sus tripulantes se encuentran sanos y salvos.

Días de incertidumbre en el Caribe

La travesía, marcada por la solidaridad, encendió las alarmas a finales de marzo. Los dos veleros habían zarpado de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, México, el pasado 20 de marzo.

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Las embarcaciones tipo catamarán “Friendship” y “Tigermoth” arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar.



Se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a… pic.twitter.com/kDeSsGpta2 — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026

Tras su partida, se perdió todo contacto con las naves por varios días, generando una creciente preocupación entre los organizadores de la iniciativa y familiares de la tripulación ante un posible percance en alta mar. Finalmente, la comunicación se restableció al aproximarse a las costas cubanas.

Tripulación y cargamento solidario

A bordo de los veleros viajan un total de 10 personas de distintas nacionalidades, unidos por la causa humanitaria. Entre el grupo destaca la presencia de un menor de apenas tres años de edad.

El objetivo principal de esta iniciativa civil es entregar directamente a Cuba un cargamento compuesto por alimentos, medicinas y leche de fórmula para bebés, entre otros insumos básicos.

Los organizadores señalaron que este esfuerzo busca paliar la difícil situación económica y de desabasto que enfrenta la isla caribeña, agravada en los últimos tiempos por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

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