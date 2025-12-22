Podcast
Nacional

Aeronave de la Marina sufre accidente en Galveston, Texas

La Semar informó que la aeronave sufrió un incidente al aproximarse a Galveston mientras realizaba una misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau

La Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) informó este lunes que una de sus aeronaves, en misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau, sufrió un incidente al aproximarse a Galveston, Texas. 

De acuerdo con la dependencia, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate con autoridades locales, mientras se desconoce aún el saldo de víctimas. 

“La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas. De manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales. El evento se encuentra en desarrollo y se realizan los protocolos en coordinación con todas las autoridades correspondientes”, publicó en redes sociales.


