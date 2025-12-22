Aeronave de la Marina sufre accidente en Galveston, Texas

La Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) informó este lunes que una de sus aeronaves, en misión de apoyo médico con la Fundación Michou y Mau, sufrió un incidente al aproximarse a Galveston, Texas.

De acuerdo con la dependencia, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate con autoridades locales, mientras se desconoce aún el saldo de víctimas.

“La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas. De manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales. El evento se encuentra en desarrollo y se realizan los protocolos en coordinación con todas las autoridades correspondientes”, publicó en redes sociales.

