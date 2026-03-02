Alertan crisis de salud por olores químicos en Cumbres García

Habitantes de la zona Cumbres García alzaron la voz contra la persistente contaminación en el aire, señalando que, tras más de un año de reportes, el municipio de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra, no ha frenado los malos olores que afectan su calidad de vida.

Al menos seis colonias —Mitras Poniente, Mitras Bicentenario, Paraje San José, Dominio Cumbres, La Unidad y Las Lomas Sector Bosques— denunciaron una crisis ambiental debido a fuertes olores químicos que persisten desde hace meses.

Los afectados atribuyen el problema a un mal manejo de desechos industriales y señalan posibles desagües ilegales hacia el río Pesquería.

De acuerdo con los testimonios de vecinos a El Horizonte, describen olores similares a combustible quemado y cloro, los cuales han desencadenado cuadros clínicos alarmantes en las familias, como dolores de cabeza intensos y náuseas constantes.

“Hay vecinos que han tenido problemas, náuseas, muchos dolores de cabeza, eso es lo que más ha prevalecido e incluso hay vecinos que declaran que su familia ha estado sangrando de la nariz y esto, pues, alerta mucho, porque a veces es tan insoportable el olor, que ellos lo asocian y creen que tiene una referencia directa a este parque industrial”, señaló Adán Alanís, vecino de la zona Cumbres García.

Otros vecinos reportan sangrados de nariz recurrentes en familias completas, atribuidos directamente a la inhalación de estos químicos.

Durante un recorrido realizado por El Horizonte, se constató la presencia de una densa bruma, olores fétidos cerca del parque industrial aledaño y contaminación en el Río Pesquería, afectando también la zona de Dominio Cumbres.

A pesar de las quejas a la actual administración, los afectados aseguran que los olores no han cesado. Por su parte, la dirección de Protección Civil municipal, encabezada por Jesús Rodríguez, es señalada por los residentes de solo hacer recorridos por su limitación legal para ingresar a las empresas y realizar inspecciones minuciosas.

“Vinieron Protección Civil en septiembre del año pasado, pero la verdad solamente mencionó que se iba a hacer el reporte con las autoridades correspondientes para que le dieran seguimiento; cesó un poco el tema del olor, unos cuantos meses, pero nuevamente en noviembre, diciembre, más o menos, el olor nuevamente fue constante, igual, todos los días, a todas horas y hasta la fecha no ha parado, entonces estamos en espera de ver qué acciones se toman”, expresó María, vecina afectada.

En respuesta a las múltiples denuncias, el alcalde Manuel Guerra Cavazos emitió el pasado viernes, durante una sesión extraordinaria, un exhorto dirigido a diversas dependencias federales y estatales, entre ellas Semarnat y Profepa, Fiscalía General de la República y Estatal, Agua y Drenaje de Monterrey y Protección Civil Nacional.

Pese al despliegue administrativo de Guerra, la crítica principal de los afectados es que estas medidas permanecen únicamente en el papel.

“El problema es constante, está todos los días, básicamente a todas horas, y ya se hizo el reporte muchas veces por parte de muchos vecinos, porque no solamente es aquí en Mitras Bicentenario, son colonias aledañas aquí a la zona, Paraje San José, Los Parques, Mitras Poniente; se ha reportado en varias ocasiones, pero no se ve mucha acción por parte del alcalde”, indicó Mar, vecina de Mitras Bicentenario.

Ante la falta de soluciones contundentes por parte de las autoridades locales, los residentes se organizaron a través de la plataforma Change.org, logrando recaudar 2,280 firmas en apenas 24 horas.

El objetivo es elevar la queja ante la Semarnat para exigir una intervención federal inmediata que obligue a las empresas de la zona a detener la contaminación del aire.

Hasta el momento, de acuerdo con los afectados, no se han iniciado investigaciones de campo exhaustivas, estudios de emisiones o inspecciones técnicas en las inmediaciones del Río Pesquería para confirmar la existencia de los drenajes clandestinos señalados por los vecinos.

