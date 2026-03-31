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Descarta Semarnat contaminación en costas de Veracruz

Las autoridades federales supervisan la zona y atribuyen los rastros a chapopoteras naturales; reportan playas limpias y seguras

  • 31
  • Marzo
    2026

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, encabezó un recorrido aéreo y terrestre en el sureste de Veracruz para supervisar la situación tras reportes de presencia de hidrocarburos en la zona, donde autoridades federales descartaron contaminación en mar abierto y atribuyeron los residuos observados a emanaciones naturales.

Durante la inspección, en la que participaron dependencias como la Secretaría de Marina, Pemex, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otras instancias del Gobierno federal, se constató desde el aire que no existen manchas de hidrocarburos en altamar y que los operativos de contención y limpieza se mantienen activos.

En el recorrido terrestre, que incluyó puntos como la laguna del Ostión, Barrillas, Pajapan y el malecón de Coatzacoalcos, se verificó que las playas permanecen en condiciones aptas para visitantes, con actividad turística y presencia de población local.

La Secretaría de Medio Ambiente informó que las trazas detectadas en la costa corresponden a chapopoteras naturales que emergen de forma intermitente, por lo que, ante cada reporte, brigadas especializadas se movilizan para contener y retirar los residuos.

El Gobierno de México aseguró que mantendrá un monitoreo permanente en la zona, así como acciones de limpieza y vigilancia, con el objetivo de proteger los ecosistemas costeros y garantizar condiciones seguras para la población y visitantes.


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