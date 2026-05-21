Semarnat frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual

Es oficial, el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual no será aprobado.

La tarde de este jueves, después de una manifestación a las afueras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que el personal de la dependencia se reuniera con activistas, se informó que “el proyecto Perfect Day no será aprobado”.

La Semarnat añadió que este proyecto tiene iniciativas vinculadas: el Beach Club Perfect Day y la construcción de un muelle para cruceros de uso privado.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente señaló que el pasado 19 de mayo, la empresa Royal Caribbean presentó formalmente el desistimiento del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto Perfect Day.

Tras esto, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) realizó las actuaciones administrativas para concluir el procedimiento conforme a derecho y de acuerdo con la legislación ambiental.

En el documento, la Semarnat precisó que en el análisis tecnoambiental realizado del proyecto Perfect Day, la DGIRA identificó diversas circunstancias para que este no fuera aprobado.

Dentro de las circunstancias detalladas en el informe se encuentra la presencia de vegetación de manglar dentro de la poligonal del proyecto, así como posibles incumplimientos respecto de las distancias previstas en la NOM-022-SEMARNAT-2003.

En dicha normativa se establecen las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

En este sentido, se hace referencia a la protección de manglares por la proximidad de las obras y posibles afectaciones derivadas de intrusión salina asociadas a la Planta de Ósmosis Inversa.

Del mismo modo, la Secretaría de Medio Ambiente detectó riesgos de alteración al balance hidrológico del acuífero, insuficiencia de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental, así como ausencia de análisis suficientes sobre posibles afectaciones a ecosistemas acuáticos y arrecifales dentro de la zona de influencia del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.

También se señaló que el proyecto resultaría en la afectación de especies enlistadas dentro de la NOM 059 de la Semarnat. Mientras que sobre los arrecifes de coral indicó que, si bien están en condiciones de vulnerabilidad, estos se encuentran recuperando lentamente debido a los impactos ambientales anteriores.

Sobre los otros dos proyectos vinculados, la DGIRA consideró que era técnicamente inviable analizar dichos proyectos de forma independiente.

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