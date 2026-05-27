Tras cancelación de 'Perfect Day' se analizan opciones: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la empresa Royal Caribbean retiró el proyecto turístico “Perfect Day” que pretendía desarrollar en Mahahual, Quintana Roo, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concluyera que no era viable por sus impactos ambientales.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 27 de mayo, la mandataria federal explicó que el desarrollo proyectado en la zona costera representaba riesgos para ecosistemas arrecifales y áreas naturales protegidas del Caribe mexicano.

“Royal Caribbean decidió retirar su proyecto, pero previamente la Semarnat ya había dicho que el proyecto no iba a ser aprobado”, declaró Sheinbaum.

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Semarnat detectó riesgos ambientales

Señaló que todos los proyectos privados en zonas costeras deben cumplir con la normatividad mexicana en materia ambiental, especialmente en temas relacionados con impacto ecológico y uso de zona federal marítimo-terrestre.

“Son proyectos de empresas privadas que se analizan de acuerdo a la normatividad mexicana. ¿Qué normatividad deben cumplir? Particularmente cuando están en zonas costeras, pues la normatividad de impacto ambiental y de uso de zona federal”, indicó.

Además, detalló que las autoridades ambientales consideraron que el proyecto era demasiado invasivo para una región ambientalmente sensible como Mahahual, ubicada al sur de Quintana Roo y reconocida por su riqueza natural y arrecifes coralinos.

Gobierno busca alternativa con la empresa

Pese a la cancelación del proyecto en Mahahual, la jefa del Ejecutivo confirmó que el gobierno federal mantiene conversaciones con Royal Caribbean para analizar otras posibles ubicaciones donde pudiera desarrollarse un complejo turístico con menor impacto ambiental.

“Entonces ahí no se va a realizar el proyecto. Se está hablando con la empresa para ver si hay algún lugar que no tenga estos impactos ambientales donde pudiera desarrollarse el proyecto y que previamente se analizara si realmente tiene una viabilidad ambiental o no”, sostuvo.

Las negociaciones, dijo, se realizarán bajo criterios estrictos de sustentabilidad y protección ecológica.

Analizan mayor protección para Mahahual

La titular del Poder Ejecutivo federal también reveló que la Semarnat y el gobierno de Quintana Roo evalúan otorgar una categoría adicional de protección ambiental a la zona de Mahahual para evitar futuros desarrollos turísticos de gran escala.

“En esta zona está evaluando la secretaria de Semarnat y la propia gobernadora poderle dar una categoría más de protección, por ejemplo, que solamente pueda desarrollarse ecoturismo en la zona bajo ciertas condiciones”, explicó.

En días recientes, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, adelantó públicamente que la dependencia federal no autorizaría el proyecto “Perfect Day” debido a sus posibles afectaciones ambientales.

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