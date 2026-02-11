Senado avala ingreso de Marines de EUA para adiestramiento

El Senado de la República aprobó este miércoles la entrada temporal de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos a México para realizar actividades de adiestramiento con las Fuerzas Armadas mexicanas.

La autorización se concedió con 105 votos a favor y una abstención durante la sesión plenaria.

La solicitud fue ratificada por la Comisión de Marina tras una petición de la Secretaría de Gobernación a nombre del Ejecutivo federal para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y mejorar las capacidades operativas de las unidades de operaciones especiales mexicanas.

Detalles de la misión de adiestramiento

Los militares estadounidenses harán parte del ejercicio denominado “Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, que se desarrollará del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.

El entrenamiento se llevará a cabo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo y en el Sector Naval Ciudad del Carmen, ambos en el estado de Campeche.

Durante la discusión legislativa, senadores de distintas fracciones destacaron que este tipo de colaboración fortalece la seguridad nacional y la compatibilidad operativa entre las tropas de ambos países.

Asimismo, se aclaró que la presencia militar extranjera se circunscribe a actividades de capacitación bajo control de las autoridades mexicanas.

Contexto y próximos pasos

La aprobación se da tras un retraso en las discusiones previas sobre la entrada de fuerzas estadounidenses al país el mes pasado, en medio de tensiones diplomáticas derivadas de un ataque de Estados Unidos contra Venezuela y su impacto en la relación bilateral.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los objetivos de la misión se limitan a compartir conocimientos técnicos y fortalecer capacidades, y aseguró que la cooperación respeta la soberanía nacional.

Además, confirmaron que otros funcionarios, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, participarán en reuniones multilaterales con autoridades estadounidenses para profundizar la colaboración en materia de seguridad.

