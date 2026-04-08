Senado avala salida del Buque Cuauhtémoc a aguas internacionales

Este miércoles el Senado de la República autorizó la salida de 332 elementos de la Armada para participar en el crucero de instrucción “Pacífico 2026”, a bordo del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, del 15 de julio al 15 de octubre, en lo que será el primer viaje del barco tras el accidente que sufrió en Nueva York en mayo de 2025.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Marian, Carlos Lomelí, la intención de este ejercicio es que los guardiamarinas pasen del aula al mando real y se enfrenten a condiciones auténticas, la toma de decisiones bajo presión y que consoliden valores como el honor, el deber y la lealtad.

Lomelí agregó que el buque "Cuauhtémoc" también sirve como un “puente con la sociedad y una embajada flotante” que proyecta al país como uno que está comprometido con la paz y con el derecho internacional.

“Al despliegue de sus velas zarpa el orgullo de México. Zarpa el esfuerzo de nuestras familias y la vocación de jóvenes que han decidido servirle a su nación. “No enviamos solamente un barco, enviamos una institución viva, enviamos una tradición naval, enviamos un mensaje de paz, de disciplina y de hermandad entre las naciones”, apuntó frente al pleno.

La solicitud para permitir la salida de los elementos de la Armada fue aprobada por unanimidad.

Durante su salida a aguas internacionales, la embarcación arribará a puertos de Estados Unidos como Honolulú (en Hawái) y Seward (en Alaska), además de visitar el puerto canadiense, Victoria, y posteriormente visitar San Francisco y San Diego.

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