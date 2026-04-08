Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sheinbaum_buque_cuahtemoc_0eb534d04c
Nacional

Senado avala salida del Buque Cuauhtémoc a aguas internacionales

Más de 300 elementos de la Armada participarán en el crucero de instrucción “Pacífico 2026”, siendo el primer viaje tras el accidente ocurrido en 2025

  • 08
  • Abril
    2026

Este miércoles el Senado de la República autorizó la salida de 332 elementos de la Armada para participar en el crucero de instrucción “Pacífico 2026”, a bordo del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, del 15 de julio al 15 de octubre, en lo que será el primer viaje del barco tras el accidente que sufrió en Nueva York en mayo de 2025.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Marian, Carlos Lomelí, la intención de este ejercicio es que los guardiamarinas pasen del aula al mando real y se enfrenten a condiciones auténticas, la toma de decisiones bajo presión y que consoliden valores como el honor, el deber y la lealtad.

Lomelí agregó que el buque "Cuauhtémoc" también sirve como un “puente con la sociedad y una embajada flotante” que proyecta al país como uno que está comprometido con la paz y con el derecho internacional.

“Al despliegue de sus velas zarpa el orgullo de México. Zarpa el esfuerzo de nuestras familias y la vocación de jóvenes que han decidido servirle a su nación. “No enviamos solamente un barco, enviamos una institución viva, enviamos una tradición naval, enviamos un mensaje de paz, de disciplina y de hermandad entre las naciones”, apuntó frente al pleno. 

La solicitud para permitir la salida de los elementos de la Armada fue aprobada por unanimidad.

Durante su salida a aguas internacionales, la embarcación arribará a puertos de Estados Unidos como Honolulú (en Hawái) y Seward (en Alaska), además de visitar el puerto canadiense, Victoria, y posteriormente visitar San Francisco y San Diego.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

5216ab04_2c83_465a_ace6_39c4255a2c9a_48e8a72b9c
Torreón recibe la exposición 'La Gran Fuerza de México'
Whats_App_Image_2026_04_08_at_4_58_42_PM_e09611e15f
Exhibición militar llega a Torreón como vitrina de seguridad
detenido_asalto_ana_gonzalez_d9822b2423
Capturan a un implicado en asalto a diputada Ana González
publicidad

Últimas Noticias

tregua_medio_oriente_positiva_economia_mexicana_19ba51779f
Tregua en Medio Oriente es positiva para economía mexicana
promueve_ayd_tramites_digitales_para_apertura_empresas_8d5c0fa1bc
Promueve AyD trámites digitales para apertura de empresas
quema_basura_baldio_8cdecbc5aa
Denuncian quema de basura cerca de primaria en Saltillo
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×