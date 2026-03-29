Señala Sergio Mayer que buscaría ser Jefe de Gobierno en CDMX

Sergio Mayer planteó como meta política competir en el futuro por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aunque dejó claro que su intención no es inmediata y que contempla un proceso de preparación de al menos dos sexenios antes de buscar el cargo.

El diputado federal de Morena compartió esta aspiración durante una entrevista, donde explicó que su proyecto político se enfoca en consolidar su trayectoria dentro del servicio público antes de asumir un reto de mayor alcance en la capital del país.

¿Cuál es la aspiración política de Sergio Mayer?

El legislador reconoció que su principal objetivo en el ámbito local es gobernar la Ciudad de México. Durante la conversación, expresó de forma directa su interés en encabezar la administración capitalina en el futuro.

“Me encantaría ser jefe de Gobierno”.

Sin embargo, subrayó que no se trata de una meta a corto plazo, ya que considera necesario seguir acumulando experiencia política antes de buscar una candidatura de ese nivel.

¿En cuánto tiempo buscaría el cargo?

Mayer detalló que su plan contempla al menos 12 años de preparación, lo que equivale a dos sexenios. En ese periodo, dijo, pretende fortalecer su presencia dentro del escenario político y adquirir mayor experiencia en la administración pública.

El diputado explicó que su estrategia es avanzar de manera gradual, manteniendo continuidad en su carrera política antes de plantear una eventual candidatura a la Jefatura de Gobierno.

Polémica por licencia y reality show

Las declaraciones se dan en un contexto de cuestionamientos hacia el legislador, luego de que solicitó licencia a su cargo en la Cámara de Diputados para participar en un programa televisivo.

La decisión generó críticas dentro de Morena y derivó en un proceso interno por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, la cual determinó suspender temporalmente algunos de sus derechos partidarios.

Entre las medidas se incluyó la limitación para participar en actividades internas y en procesos de selección de candidaturas mientras se resolvía su situación.

Señalamientos de conflicto interno en Morena

Durante la entrevista, Mayer también afirmó que ha sido objeto de críticas provenientes de un sector del partido, particularmente por su incorporación a Morena y su trayectoria política.

“Me hace ver que estamos haciendo las cosas bien, que le genero incomodidad a ciertas personas y que me ven no como un enemigo, pero sí como un oponente”.

El legislador sostuvo que estas diferencias forman parte de la dinámica interna del partido y que no detendrán su desarrollo político.

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