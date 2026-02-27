Señala Harfuch a cuatro posibles sucesores de 'El Mencho'

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que las áreas de inteligencia del gobierno federal ya tienen ubicados a cuatro integrantes clave del Cártel Jalisco Nueva Generación que podrían disputar el liderazgo tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Durante su intervención, el funcionario explicó que estos perfiles concentran la mayor capacidad operativa y financiera dentro de la organización criminal, por lo que se mantienen bajo investigación.

Inteligencia detecta posibles sucesores

García Harfuch detalló que el grupo delictivo mantiene presencia en varias entidades y opera mediante liderazgos regionales, lo que complica una sucesión inmediata.

“El Cártel Jalisco tiene presencia en varios estados… tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, señaló.

El secretario precisó que, aunque existen cuatro perfiles relevantes, dos de ellos aparecen como los más probables para intentar asumir el control.

“Son dos más probables, sí”, respondió al ser cuestionado sobre la posible sucesión, aunque evitó revelar nombres al indicar que continúan las indagatorias.

Respecto al panorama de seguridad tras los recientes hechos, el funcionario sostuvo que no se ha registrado un aumento sostenido de la violencia.

“No ha habido un repunte de violencia… el domingo fue cuando más problemas hubo, al día siguiente se empezó a normalizar”, explicó.

Añadió que, tras los primeros incidentes, las carreteras y vías federales y locales retomaron su operación habitual sin bloqueos.

Investigación en curso

Por su parte, el gobierno federal mantiene el seguimiento de los liderazgos identificados para anticipar movimientos internos del grupo criminal y evitar confrontaciones que afecten a la población.

Harfuch insistió en que los perfiles señalados continúan bajo investigación, por lo que cualquier confirmación sobre la nueva estructura del CJNG dependerá del avance de las indagatorias.

Comentarios