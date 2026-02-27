Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
harfuch_mencho_2fe395ef9e
Nacional

Señala Harfuch a cuatro posibles sucesores de 'El Mencho'

El gobierno federal identificó a cuatro posibles líderes del CJNG tras la muerte de 'El Mencho'. Autoridades señalan que dos perfiles concentran mayor capacidad

  • 27
  • Febrero
    2026

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que las áreas de inteligencia del gobierno federal ya tienen ubicados a cuatro integrantes clave del Cártel Jalisco Nueva Generación que podrían disputar el liderazgo tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Durante su intervención, el funcionario explicó que estos perfiles concentran la mayor capacidad operativa y financiera dentro de la organización criminal, por lo que se mantienen bajo investigación.

Inteligencia detecta posibles sucesores

García Harfuch detalló que el grupo delictivo mantiene presencia en varias entidades y opera mediante liderazgos regionales, lo que complica una sucesión inmediata.

“El Cártel Jalisco tiene presencia en varios estados… tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial”, señaló.

El secretario precisó que, aunque existen cuatro perfiles relevantes, dos de ellos aparecen como los más probables para intentar asumir el control.

“Son dos más probables, sí”, respondió al ser cuestionado sobre la posible sucesión, aunque evitó revelar nombres al indicar que continúan las indagatorias.

Respecto al panorama de seguridad tras los recientes hechos, el funcionario sostuvo que no se ha registrado un aumento sostenido de la violencia.

“No ha habido un repunte de violencia… el domingo fue cuando más problemas hubo, al día siguiente se empezó a normalizar”, explicó.

Añadió que, tras los primeros incidentes, las carreteras y vías federales y locales retomaron su operación habitual sin bloqueos.

Investigación en curso

Por su parte, el gobierno federal mantiene el seguimiento de los liderazgos identificados para anticipar movimientos internos del grupo criminal y evitar confrontaciones que afecten a la población.

Harfuch insistió en que los perfiles señalados continúan bajo investigación, por lo que cualquier confirmación sobre la nueva estructura del CJNG dependerá del avance de las indagatorias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Linares_2bc931018a
Niega Seguridad de Nuevo León agresiones a pasantes en Linares
COCHE_INCENDIADO_972537223d
Reportan más de 600 vehículos robados tras hechos violentos
reos_capturados_fuga_caida_el_mencho_jalisco_110c08cd66
Recapturan a cuatro personas tras fugarse de prisión en Jalisco
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_sinaloa_guerra_iran_65672c95b4
Llama Sheinbaum a la paz tras ataque de EUA e Israel contra Irán
EH_UNA_FOTO_11_c6d225be78
Sheinbaum coloca primera piedra de hospital del IMSS
congreso_eua_iran_77d5cf9368
Congreso de EUA planea votación para restringir ataques bélicos
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Piden no quitarle el agua a NL para dársela a Texas
publicidad
×