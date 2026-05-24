Señala Miguel Flores que NL multiplicó inversiones extranjeras

El Gobierno de Nuevo León destacó que el liderazgo del estado en atracción de inversión extranjera responde a una estrategia de promoción encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, con giras de trabajo orientadas a consolidar nuevos proyectos productivos.

El secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que en cuatro años la entidad ha captado más de 125 mil millones de dólares, una cifra que, aseguró, representa diez veces más que lo logrado en administraciones anteriores.

Destacan impacto de las giras de promoción internacional

Flores Serna señaló que cada visita de trabajo al extranjero ha permitido concretar inversiones, generar empleos y abrir oportunidades para las familias de Nuevo León.

“Cada gira de trabajo del Gobernador ha significado miles de millones de dólares en inversión, empleos reales y oportunidades concretas para las familias de nuestro estado. Porque la inversión extranjera son obras, salarios, colonias que crecen, son jóvenes que encuentran trabajo sin tener que irse a otra ciudad”, expresó.

El funcionario sostuvo que estos viajes forman parte de una política activa para buscar nuevas oportunidades económicas, en lugar de esperar a que los proyectos lleguen por sí solos.

“Estos viajes representan el esfuerzo, trabajo y determinación de no quedarse con los brazos cruzados esperando a que lleguen las oportunidades”, indicó Flores Serna.

Europa suma nuevos anuncios de inversión

Durante la actual gira de trabajo por Europa, el Gobierno estatal ha promovido las ventajas competitivas del ecosistema empresarial de Nuevo León, entre ellas su ubicación estratégica, infraestructura, talento laboral y capacidad industrial.

De acuerdo con la administración estatal, hasta el jueves 21 de mayo se habían anunciado 2 mil millones de dólares en inversión acumulada como parte de esta agenda internacional.

Vinculan inversiones con empleo e infraestructura

Flores Serna afirmó que los capitales que llegan al estado son clave para impulsar proyectos de desarrollo y fortalecer áreas prioritarias.

Entre los proyectos relacionados con este crecimiento económico mencionó la renovación de la nueva Fuerza Civil y la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro, además del posicionamiento de Nuevo León como una de las entidades líderes en generación de empleos.

El Gobierno estatal reiteró que la atracción de inversión extranjera forma parte de una estrategia para ampliar la capacidad económica de Nuevo León y traducir los nuevos capitales en infraestructura, seguridad y oportunidades laborales.

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