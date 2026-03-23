Sentencian a hombre detenido con más de 900 cartuchos en Coahuila

Un hombre fue sentenciado a cuatro años de prisión tras ser detenido con más de 900 cartuchos útiles, armas de fuego y cargadores en una carretera del estado de Coahuila, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Detenido con armamento en carretera de Coahuila

De acuerdo con la dependencia federal, la resolución fue dictada en contra de Hassan “N”, quien fue encontrado en posesión de 910 cartuchos de distintos calibres, dos armas de fuego y dos cargadores, durante una revisión sobre la carretera San Pedro–Cuatro Ciénegas.

La captura ocurrió cuando elementos de la Policía Federal Ministerial realizaban operativos de vigilancia en la zona y marcaron el alto al conductor de un vehículo para una inspección, en la que se detectó el material bélico.

Proceso legal y sentencia

Tras su puesta a disposición, el Ministerio Público Federal integró la carpeta de investigación y logró la vinculación a proceso del imputado, quien posteriormente fue sentenciado mediante un procedimiento abreviado por delitos relacionados con la portación y transporte de cartuchos y armas de uso exclusivo del Ejército sin la debida autorización.

Imponen multa además de prisión

Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso una multa equivalente a 16 Unidades de Medida de Actualización (UMA).

La FGR señaló que este tipo de aseguramientos forman parte de operativos de vigilancia en carreteras federales del estado, donde se han reforzado acciones para detectar el traslado ilegal de armamento.

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