Sentencian a dos hombres por traficar 60 migrantes en Oaxaca

La Fiscalía General de la República sentenció a dos hombres a cuatro años de prisión por transportar de manera ilegal a decenas de migrantes por el estado de Oaxaca.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, los hombres identificados como Sergio "N" y Raúl "N" fueron detenidos sobre la carretera federal Zanatepec-La Ventosa, a la altura del kilómetro 85.5, frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración de San Pedro Tapanatepec.

¿Cómo ocurrió la detención de estos traficantes de migrantes?

Su captura ocurrió cuando un analista del equipo "Rayos Gamma" detectó que una figura no correspondía a la estructura propia del vehículo.

Al revisarlo, las autoridades encontraron a 60 personas extranjeras con estancia irregular en el país, que provienen de países como Guatemala, El Salvador y Cuba. Entre estas personas que fueron aseguradas, se encuentran 11 menores de edad.

Las personas que fueron detenidas figuraban como el conductor y copiloto del tractocamión, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Por estos hechos, el juez encargado del caso dictó una sentencia de cuatro años de prisión y una multa de 1,333.4 Unidades de Medida de Actualización (UMAS), equivalentes a 298 mil 739 pesos con 30 centavos a cada uno.

Comentarios