Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fgr_resultado_mensual_nuevo_leon_8f5c7cd41f
Nuevo León

Sentencian a 63 personas durante mes de enero en NL, revela FGR

Esto fue resultado del cumplimiento de 364 mandamientos ministeriales, así como una decena de órdenes de aprehensión durante este inicio de 2026

  • 09
  • Febrero
    2026

Durante el mes de enero del 2026, 63 presuntos delincuentes sentenciados y 68 más vinculados a proceso fue el resultados de las acciones de seguridad efectuadas en el Estado de Nuevo León, así lo aseguró la Fiscalía General de la República.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado, se dio a conocer que 63 personas fueron condenadas en un procedimiento abreviado y 21 más en juicio oral

Esto fue resultado del cumplimiento de 364 mandamientos ministeriales, así como una decena de órdenes de aprehensión.

Vinculan a 68 presuntos delincuentes a principios de 2026

La entidad obtuvo la vinculación a proceso de 68 personas relacionadas a 45 asuntos por diversos delitos federales. Esto logró que por lo menos 93 carpetas fueran judicializadas por delitos relacionados con infracción de Ley General de Salud y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros. 

fgr-resultado-mensual-nuevo-leon.jpg

Decomisan 384 mil litros de hidrocarburo

En este mes, se aseguraron seis armas de fuego, 55 cartuchos, 13 cargadores, seis partes de armas; así como 17 vehículos y 10 inmuebles tras efectuar ocho cateos y siete operativos.

fgr-resultado-mensual-nuevo-leon.jpg

También se logró el aseguramiento de 384,638 litros de hidrocarburo, 11.290 gramos de marihuana, cinco kilos de cocaína y 800 gramos de heroína.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aseguramiento_de_huachicol_en_jiutepec_morelos_7c3c69257b
Aseguran base de Ruta 16 por huachicol en Jiutepec
Whats_App_Image_2026_02_10_at_12_38_44_AM_806cb7f21e
SCJN fija ruta obligatoria para juzgar crímenes contra defensoras
EH_CONTEXTO_3_dd307da402
Identifican al cuarto minero hallado en fosa en Concordia
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041773005974_ca71c92e6f
Estalla violencia en protesta antigubernamental en Albania
deportes_drake_maye_def8aafa42
Drake Maye no planea operarse el hombro por molestias
inter_petroleras_c22be6d187
Suaviza EUA restricciones para que petroleras operen en Venezuela
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×