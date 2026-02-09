Sentencian a 63 personas durante mes de enero en NL, revela FGR

Durante el mes de enero del 2026, 63 presuntos delincuentes sentenciados y 68 más vinculados a proceso fue el resultados de las acciones de seguridad efectuadas en el Estado de Nuevo León, así lo aseguró la Fiscalía General de la República.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado, se dio a conocer que 63 personas fueron condenadas en un procedimiento abreviado y 21 más en juicio oral.

Esto fue resultado del cumplimiento de 364 mandamientos ministeriales, así como una decena de órdenes de aprehensión.

Vinculan a 68 presuntos delincuentes a principios de 2026

La entidad obtuvo la vinculación a proceso de 68 personas relacionadas a 45 asuntos por diversos delitos federales. Esto logró que por lo menos 93 carpetas fueran judicializadas por delitos relacionados con infracción de Ley General de Salud y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

Decomisan 384 mil litros de hidrocarburo

En este mes, se aseguraron seis armas de fuego, 55 cartuchos, 13 cargadores, seis partes de armas; así como 17 vehículos y 10 inmuebles tras efectuar ocho cateos y siete operativos.

También se logró el aseguramiento de 384,638 litros de hidrocarburo, 11.290 gramos de marihuana, cinco kilos de cocaína y 800 gramos de heroína.

