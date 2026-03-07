Sentencian a más de 16 años a tres hombres por armas en Zacatecas

La Fiscalía General de la República sentenció a tres hombres a más de 16 años de prisión por delitos relacionados con la portación de armas de fuego, en el estado de Zacatecas.

De acuerdo con la carpeta de investigación se inició en 2024, elementos de la Policía Estatal Preventiva, marcaron el alto a un vehículo que tiraba basura sobre la cinta asfáltica sobre la carretera federal 45.

Fue a la altura de la caseta de Calera, donde los elementos les aseguraron un arma larga tipo fusil y una corta, diversos cartuchos, cargadores; así como marihuana y clorhidrato de metanfetamina.

Ante este hallazgo, Víctor "N", Carlos "N" y Tadeo "N" fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los siguientes delitos:

Portación de armas de fuego

Posesión de cartuchos y cargadores exclusivo de fuerzas armas

Posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y marihuana

Es por ello que el Ministerio Público Federal aportó las pruebas contundentes para obtener sentencia de 16 años ocho meses de prisión para cada uno de los imputados.

