Nacional

Sentencian a más de 16 años a tres hombres por armas en Zacatecas

Esto ocurrió en 2024, después de que elementos les aseguraron un arma larga tipo fusil y una corta, diversos cartuchos, cargadores; así como diversas drogas

  • 07
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General de la República sentenció a tres hombres a más de 16 años de prisión por delitos relacionados con la portación de armas de fuego, en el estado de Zacatecas.

De acuerdo con la carpeta de investigación se inició en 2024, elementos de la Policía Estatal Preventiva, marcaron el alto a un vehículo que tiraba basura sobre la cinta asfáltica sobre la carretera federal 45.

Fue a la altura de la caseta de Calera, donde los elementos les aseguraron un arma larga tipo fusil y una corta, diversos cartuchos, cargadores; así como marihuana y clorhidrato de metanfetamina.

sentencian-mas-16-años-zacatecas.jpg

Ante este hallazgo, Víctor "N", Carlos "N" y Tadeo "N" fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los siguientes delitos: 

  • Portación de armas de fuego
  • Posesión de cartuchos y cargadores exclusivo de fuerzas armas
  • Posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y marihuana

sentencian-mas-16-años-zacatecas.jpg

Es por ello que el Ministerio Público Federal aportó las pruebas contundentes para obtener sentencia de 16 años ocho meses de prisión para cada uno de los imputados.

Aseguran 300 kilos de metanfetamina en laboratorio de Guerrero

Autoridades federales incautaron este sábado, alrededor de 300 kilogramos de metanfetamina durante el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el estado de Guerrero.

aseguran-300-kilogramos-metanfetamina.jpg

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que se llevó a cabo dos acciones coordinadas para dar como resultado esta incautación.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran 300 kilos de metanfetamina en laboratorio de Guerrero


