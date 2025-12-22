'Maduro debe irse': secretaria de Seguridad Nacional de EUA

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar luego de que la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, afirmara que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe abandonar el poder, en el marco de una estrategia de presión política, económica y militar sobre Caracas.

Mensaje directo desde Washington

En entrevista, Noem aseguró que las acciones recientes de su país buscan enviar una señal clara a la comunidad internacional.

“La actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo”, sostuvo.

La funcionaria destacó que Estados Unidos no solo está interceptando petroleros en el mar Caribe, sino que también busca frenar lo que considera un uso ilícito de los ingresos petroleros venezolanos.

Acusaciones por narcotráfico

Noem insistió en que el gobierno de Maduro utiliza recursos provenientes del petróleo para financiar actividades criminales.

“Utilizan los dólares del negocio petrolero para propagar drogas que están matando a la próxima generación de estadounidenses”, afirmó, al calificar a Venezuela como un “enemigo” frente al cual Washington está actuando con firmeza.

Bloqueo y despliegue militar

El endurecimiento del discurso coincide con el bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump, quien ordenó impedir la entrada y salida de buques sancionados por Estados Unidos desde puertos venezolanos.

Washington confirmó que mantiene una “persecución activa” de un tercer petrolero en la zona.

Estas medidas forman parte de un despliegue militar en el Caribe que, según la Casa Blanca, busca interceptar embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, acusaciones que el gobierno venezolano rechaza.

Respuesta de Caracas

Desde Venezuela, Nicolás Maduro ha calificado estas acciones como actos de piratería y anunció que acudirá a instancias internacionales, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, para denunciar la incautación de buques con crudo venezolano.

