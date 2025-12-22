Podcast
Nacional

Hermosillo, Sonora, rompe récord histórico de calor en invierno

Hermosillo vivió un solsticio de invierno atípico al registrar hasta 36 grados, la temperatura más alta en un invierno en al menos 30 años

  22
  Diciembre
    2025

El solsticio de invierno llegó a Hermosillo acompañado de un calor inusual.

El 21 de diciembre, la capital de Sonora registró una temperatura promedio de 35 grados, con zonas donde el termómetro alcanzó hasta los 36 grados, un nivel atípico para esta época del año.

Un récord que no se veía en décadas

De acuerdo con registros climatológicos, se trata de la temperatura más alta documentada en un invierno en al menos los últimos 30 años.

El antecedente más cercano ocurrió el 6 de diciembre de 2015, cuando se reportaron 34 grados, cifra que ahora fue superada.

El cambio climático, factor clave

Especialistas atribuyen este fenómeno a los efectos del cambio climático, que ha provocado variaciones extremas en las estaciones del año.

Cabe señalar que las altas temperaturas invernales se han vuelto más frecuentes, especialmente en regiones del norte del país como Sonora.

Llamado a la prevención pese a la temporada

Ante este escenario, las autoridades reiteraron recomendaciones similares a las del verano: mantenerse bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y tomar precauciones con adultos mayores y menores de edad.

Contrastes térmicos siguen presentes

Aunque el calor dominó durante el día, se recordó a la población que las temperaturas pueden descender por la noche y madrugada, por lo que también se recomienda abrigarse adecuadamente para evitar enfermedades respiratorias.

 

 

 


Comentarios

